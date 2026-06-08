Van Nistelrooij'un Hollanda Milli Takımı'nda yer almamasının ardındaki şaşırtıcı neden budur

Ruud van Nistelrooij, geçen hafta Hollanda milli takımının Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan kampının açılışında yer almadı. De Telegraaf gazetesinin haberine göre, yardımcı milli takım teknik direktörü, Hollanda'da bir doğum günü partisi kutladığı için kadroyla birlikte yola çıkmadı. KNVB ise başlangıçta "ailevi nedenler"den bahsetmişti.

Teknik ekip ve oyuncular Perşembe günü Amerika'ya doğru yola çıktı, ancak Van Nistelrooij Hollanda'da kaldı. Cumartesi günü Den Bosch'taki Bistro Tante Pietje'de kapalı bir çevrede 50. yaş gününü kutladı. İlginçtir ki, aslında 1 Temmuz'da 50 yaşına girecek.

Oranje'nin Orangeburg'daki ilk antrenmanında onun yokluğu dikkat çekti. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman Pazar günü, Van Nistelrooij'un daha sonra katılacağının aylar öncesinden bilindiğini ve bunun için izin verildiğini açıkladı.

Koeman, “Ruud’a Oranje’nin teknik kadrosunda yer alması için teklifte bulunduğumda, geçen cumartesi önemli bir olay olduğunu söyledi” dedi. “Ailevi durumlardan bahsettiğinizde, bu her zaman ağır bir konu gibi gelir. Ancak bunlar güzel ve keyifli ailevi durumlardı.”

Van Nistelrooij, bu arada New York'taki kadroya katıldı. De Telegraaf'a göre, Koeman'ın Quinten Timber ile ilgili daha önceki bir kararı nedeniyle bu durum bazı soruları gündeme getiriyor. De Telegraaf, "Koeman'ın bu kadar önemsiz bir şey için Van Nistelrooij'a izin vermesi ilginç" dedi.

Quinten Timber, kardeşi Jurriën Timber'in Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bir gün sonra Oranje'ye katılma izni alamamıştı.

Koeman ise bu karşılaştırmayı haklı bulmuyor. Milli takım teknik direktörü, "Bence bu şekilde karşılaştırılamaz" diyor.