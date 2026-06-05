Ruud van Nistelrooij, Hollanda milli takımının New York'taki ilk antrenmanında yer almadı. De Telegraaf gazetesi, KNVB'ye yaptığı sorgulamanın ardından Cuma günü, milli takım yardımcı antrenörünün özel nedenlerden dolayı Oranje'nin antrenmanını kaçırmak zorunda kaldığını bildirdi.

Van Nistelrooij Hollanda'da kaldı. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın sağ kolu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası grup aşaması öncesinde takıma daha sonra katılacak.

Bu, Hollanda milli takımının New York'ta Özbekistan ile hazırlık maçı oynamasından bir gün önce, Pazar günü gerçekleşecek. Oranje gözlemcisi Mike Verweij, "Hayati tehlike arz eden bir durum söz konusu değil" diye vurguladı.

Van Nistelrooij daha önce de büyük bir turnuvada yardımcı antrenör olarak yer almıştı. Bu, 2021 yılında, Frank de Boer yönetimindeki Hollanda milli takımının Avrupa Şampiyonası'nda Çek Cumhuriyeti'ne yenilerek çeyrek finalde elendiği zamandı.

Eski forvet, daha önce de Koeman'a yardımcı olarak destek vermek üzere gündemdeydi. Ancak 2020 Avrupa Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelendi ve Koeman, FC Barcelona'ya katıldı. Bir yıl sonra Van Nistelrooij, Oranje'nin teknik kadrosuna katıldı.

49 yaşındaki yardımcı milli takım teknik direktörü, bu yılın Ocak ayında KNVB'ye geri döndü. Koeman, onda turnuva deneyimini milli takım oyuncularına iyi aktarabilecek birini görüyor. Erwin Koeman ve Wim Jonk diğer yardımcılar.

Van Nistelrooij daha önce PSV'nin altyapısında çalışmış ve bir süre Eindhoven'da baş antrenörlük yapmıştı. Ardından Manchester United ve Leicester City'de kısa süreli maceralar yaşadı; Leicester City, onun yönetiminde Premier Lig'den küme düştü.