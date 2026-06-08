Van Hooijdonk, son derece zayıf geçen röportajın ardından Oranje'nin yıldız oyuncusunu yerden yere vurdu

Hollanda milli takımı, Pazartesi akşamı Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Özbekistan'ı zor da olsa mağlup etti. Cody Gakpo'nun attığı iki penaltı golü sayesinde Ronald Koeman'ın takımı maçı 2-1 kazandı, ancak maçın ardından konuşulanlar çoğunlukla Oranje'nin hayal kırıklığı yaratan performansıydı. Pierre van Hooijdonk, kaptan Virgil van Dijk'i hiç de esirgemedi.

Van Dijk, maçın ardından galibiyete olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışıyor. Defans oyuncusu, Oranje'nin oyununda iyi dönemler gördüğünü, ancak NOS'a verdiği demeçte ikinci yarıda seviyenin düştüğünü de kabul ediyor. "İlk yarıda çok iyi anlar yaratıyoruz. Sonunda bazı dönemler zorlaşıyor ve bazen topu biraz daha uzun süre tutmak gerekiyor. Genel olarak kazandık ve bu en önemlisi," diyor kaptan.

Van Dijk ayrıca Dünya Kupası'na da bakıyor ve Hollanda'nın ABD'deki koşullara henüz alışması gerektiğini vurguladı. “Koşullara alışmamız gerektiğini görüyorsunuz. Saha da dahil. Bu, çabuk alışmamız gereken bir süreç. Bugün bu konuda iyi bir adım attık.”

Ancak bu sözler Van Hooijdonk'tan pek anlayış görmüyor. NOS analisti, Van Dijk'ın Oranje'nin performansını çok daha eleştirel bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor. Ona göre bu galibiyet, memnuniyet için hiçbir şekilde bir neden değil.

“Van Dijk’i harika bir kaptan ve harika bir oyuncu olarak görüyorum, ancak kaptan olarak kötü bir performansı sadece kötü bir performans olarak nitelendirmek gibi bir rolünüzün olduğu anlar da vardır,” dedi Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk'a göre Oranje, Özbekistan gibi bir rakibe karşı çok yetersiz kaldı. Hollanda'nın kazanmak için sonunda iki penaltıya ihtiyaç duyması, ona göre Dünya Kupası başlamadan hemen önce takımın durumunu yeterince ortaya koyuyor.

“Bu Özbekistan karşısında iki penaltıya ihtiyaç duyuyorsanız, ortada bir sorun var demektir. Elbette herkes, çok fazla fırsatın kaçırıldığı konusunda haklı ve bu şu anda çok büyük bir sorun. Ancak bunun yanı sıra çok fazla dikkatsizlik ve çok fazla kötü pas vardı,” diye eleştirdi.

Van Hooijdonk ayrıca, Oranje'nin bir penaltı daha alabileceğini ve Guus Til'in kırmızı kart görmesinden sonra takımın kontrolü tamamen kaybettiğini de belirtiyor. “O zaman kaptan olarak eleştirel bir yorumda bulunabilirsin, bence, kaptan olarak.”