Van Hooijdonk: Oynamazlarsa yok olacaklar, ya da banka soyacaklar

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, birçok ülkede futbolun dönüşünün mecburi olduğunu söyledi.

Bir dönem forması da giyen Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, koronavirüs pandemisinin ardından futbolda çok büyük değişiklikler olacağını söyledi. Eskisi gibi 70-80 milyon euro'luk transferlerin olmayacağını söyleyen Van Hooijdonk, kulüplerin bedelsiz oyunculara yöneleceğini ve takaslar yapılacağını ifade etti. beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Van Hooijdonk'un açıklamaları şu şekilde:

"Zor zamanlardan geçiyoruz. Çok sıra dışı bir durum. ’da işler başta çok iyi değildi ama sonrasında biraz düzeldi diyebiliriz. Tamamen karantinada değiliz. Ben futbol kariyerimde böyle bir dönem geçirmedim. Benim oğlum NAC Breda’da oynuyor. Çalışmalarını evde sürdürüyordu. Elbette bu çok zor bir durum. Lig tescil edildi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6’lı gruplar halinde takım olarak çalışmaya başladılar. Gelecek sezon eylülde başlayacak gibi görünüyor"

"Futbolda 5 oyuncu değişikliği hakkı çok iyi bir fikir. Çünkü futbolcuların bu koşullar altında fiziksel olarak tamamen hazır olmaları mümkün değil. Sakatlıkların önüne geçilecektir"

Daha fazla takım

"Oynamazlarsa ya yok olacaklar ya da banka soymak zorunda kalacaklar"

"Birçok ülke ligleri başlatma kararı aldı. Aslında bu mecburi bir karar oldu. Burada önemli konulardan biri de yayın hakkı anlaşmaları. Örneğin Hollanda’da kulüp gelirlerinin yüzde 20’sini oluşturuyor ancak İtalya’da ise yüzde 50 civarında diyebiliriz. Hollanda bu konuda biraz rahat ama diğerleri oynamak zorundalar. Oynamadıkları takdirde ya yok olacaklar, ya da banka soymak zorunda kalacaklar"

" ’de birkaç günlük sokağa çıkma yasakları alındı ama bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler var. Virüs bu bölgelerde çok daha fazla yayılma potansiyeline sahip. Virüs hafife alınmamalı. ’ye bakın. Çok yanlış yaptılar"

"Futbol açısından gelecek çok farklı olacak. Kulüpler, bedelsiz oyunculara yöneleceklerdir. Futbolcuların maaşlarında yüzde 20 kesinti yapmaları gerekecek. Futbolcular bu dönemde biraz da hedef haline geldi. Ancak birçok oyuncu var ki çok düşük ücrete oynuyorlar. Futbol değişecek. 70-80 milyon euro’ya transferler olacağını düşünmüyorum. Az paranın döndüğü ve takas transferleri olacak. Bence zaten bu pahalı transferler çok da iyi bir şey değildi. Çok saçma hale gelmişti"

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"Alex birlikte oynadığım en iyi futbolculardan biriydi"

"Fenerbahçe’ye geldiğimde 33 yaşındaydım. Ne göreceğimi tam olarak bilmiyordum. Takım benden önce kötü bir sezon geçirmişti. Bilgim tamamen bununla sınırlıydı. Kadro kalitesi hakkında bilgim yoktu. Ve geldiğimde çok fazla futbolcu vardı. Bazıları iştaha ve hırsa sahip olmayan futbolculardı. Yetenekli ve genç futbolcular da vardı. Şans bulmaya hazırlardı. Daum geldiğinde 7-8 maç sonra bunun farkına vardı ve takımda değişim başladı. Volkan Demirel, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin gibi futbolcular oynamaya başladı. Nobre’nin ara transfer döneminde takıma katılması takımdaki baskıyı iyice ortadan kaldırdı. Birlikte oynadık. O da benim gibi çok gol attı. Tüm bunlara karşın Beşiktaş, ocak ayında 11 puan önümüzdeydi. Birçok kişi için imkansız bir şeydi. Samsunspor’a karşı bir maç kaybettiler. Bazı futbolcuları cezalar aldı ve takımları zayıfladı. Onlar puan kaybettikçe biz iştah kazandık. Elimizden geleni yaptık ve Beşiktaş’ı geçip şampiyon olduk. Fenerbahçe’de oynamak benim için çok keyifliydi"

"Benim ikinci sezonumda Alex geldi. İlk günden itibaren çok iyi bir ilişkimiz oluştu. Portekizce bildiğim için iletişim kurduk. Çok iyi anlaştık ve muhteşem bir hikaye yazdık. Çok yaratıcı, kaliteli, herkesin birlikte oynamak isteyeceği seviyede bir futbolcuydu. Gerçekten oynadığım en iyi futbolculardan biriydi"

"Fenerbahçe şu anda şampiyonluk yarışının içinde değil. Takımın ihtiyacı olan şey, gelecek sezonu inşa etmektir. Artık yeni sezona odaklanmaları gerekiyor. Fenerbahçe ve Türkiye’ye için güzel günlerin yakın olduğuna eminim"