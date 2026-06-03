Van Hooijdonk, maçın bitiminden hemen sonra Hollanda milli takımına sonradan giren oyuncuyu sert bir şekilde eleştirdi

Hollanda - Cezayir maçının ardından Pierre van Hooijdonk, Jorrel Hato hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. NOS yorumcusuna göre, oyuna sonradan giren sol bek, maçın galibiyet golünü atan Anis Hadj Moussa'nın sağdan içeriye doğru çekileceğini bilmeliydi.

Van Hooijdonk, maçın son dakikalarında Hadj Moussa'nın attığı güzel 0-1 golünü analiz ederek, "Bunu Hollanda'da elbette daha önce de gördük" dedi. "Ancak Londra'da yaşayan Jorrel Hato, muhtemelen Hollanda futbolunu pek izlemiyor."

"Tek bir hareketle Hato neredeyse çöküyor. Oysa Hadj Moussa'nın sol ayağına gideceğini biliyorsunuz. Bana kalırsa dıştan gelip ortayı yapacaktır. Ama bunu olmasına izin verirseniz, karşınızdaki oyuncuya karşı iyi hazırlanmamışsınız demektir," diyor şaşkın eski forvet Hato'ya.

Van Hooijdonk şöyle devam ediyor: "Hato, oyuna girerse ve Hadj Moussa da oyuna girerse, bunun bir mücadeleye dönüşeceğini bilmeliydi. O zaman iyi hazırlıklı değilsin," diyor Oranje gözlemcisi bir kez daha.

Hato, ikinci yarının başında sahaya girdi. Chelsea'nin savunma oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde ilk tercih gibi görünen Micky van de Ven'in sol bek pozisyonunu devraldı.

Hollanda milli takımı, De Kuip'teki veda maçından bir beraberlikle ayrılacak gibi görünüyordu. Oyuna sonradan giren Hadj Moussa'nın başka planları vardı ve 86. dakikada Cezayir'in coşkulu taraftarlarını sevindirdi.