Van Hooijdonk, Cezayir ve Özbekistan maçlarının ardından Hollanda milli takım oyuncusu için endişeli

Hollanda'nın Özbekistan'a karşı zorlu galibiyetinin (2-1) ardından Pierre van Hooijdonk, Donyell Malen'in ilk 11'deki yerini kaybetmesinden endişe duyuyor. NOS'un Oranje gözlemcisine göre, oyuna sonradan giren Brian Brobbey, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın dikkatini açıkça çekiyor.

Van Hooijdonk, Dünya Kupası'nda Hollanda için ideal forvet hakkında yaptığı analizde, "Malen, Cezayir maçında ve şimdi de bir gol atarak kendisine büyük bir iyilik yapabilirdi" dedi.

Meslektaşı Klaas-Jan Huntelaar ise Brobbey'in "makul bir oyuna giriş" yaptığını düşündü. "Henüz onun seviyesinde değildi. İkinci yarıda tüm Hollanda milli takımı öyle değildi. Ama bir gol attı. Fırsatı yakaladığın anda golü atmak güzel bir şey," diyor eski milli oyuncu, Brobbey'in ofsayt nedeniyle iptal edilen 2-0'lık golüne atıfta bulunuyor.

Sunucu Sjoerd van Ramshorst, ardından Malen'in normalde Dünya Kupası'nın ilk grup maçında Japonya karşısında ilk 11'de yer alacağını belirtti. "Kesinlikle," diye onaylayan Van Hooijdonk, hemen ardından şunu ekledi: "Ancak bu, Malen'in özgüveni açısından iyi değil."

"Memphis Depay ile rekabet etmen gerektiğini hissediyorsun. İlk başta bunun başarılı olacağını görüyorsun. Ve hemen ardından iki maçta gol atamıyorsun. Brobbey o topu güzel bir şekilde ağlara gönderiyor, sayılmasa da. Ama bu Malen için hoş bir durum değil."

Huntelaar da söze katılıyor: "Bir oyuncu olarak bunu hissedersiniz. Bu sizi içten içe kemirir," diyor Hollanda milli takımının eski forveti, gol atamamanın bir forvet için felaket olabileceğini tecrübesinden biliyor.

Koeman, Malen'e daha fazla güvenini ifade etmeli miydi? "Artık Koeman'ın rolü bitti," diyor Van Hooijdonk ve bu öneriyi hemen reddediyor. "Şimdi 'ona güveniyorum' demek için çok geç. Malen iki maç oynadı. Cezayir maçından önce Malen'e 'sen benim ilk forvetimsin' deseydi. Bu, Hollanda milli takımındaki özgüvenine biraz daha yardımcı olurdu."

Koeman maçın hemen ardından kaçırılan fırsatlardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını vurguladı. Öte yandan, milli takım teknik direktörü, en azından forvet hattının fırsatlar yaratmış olmasından memnun.