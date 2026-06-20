Van Hecke: "Bu sözü söylerken her zaman dikkatli olmak gerekir, ama onlara biraz para vermeyi düşünüyorum"

Jan Paul van Hecke, Tottenham Hotspur’a yaptığı milyonluk transferin ardından ilk amatör kulübü VV Arnemuiden’e maddi destek sağlamayı düşünüyor. Hollandalı savunma oyuncusu, bu hafta Brighton & Hove Albion’dan yaklaşık altmış milyon avroya Londra kulübüne transfer oldu, ancak Arnemuiden’in yetiştirme tazminatı dağıtımının dışında kaldığını üzülerek gördü.

Van Hecke, Cuma günü Hollanda milli takımının İsveç ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında bu konuya değindi. Defans oyuncusu, yetiştirilme sürecinde yer alan birçok kulübün bu transferden faydalanmasından memnun olduğunu belirtti.

Hollanda’daki en büyük mali kazanan ise NAC Breda. Kulüp, 2020 yılında Van Hecke’nin Brighton’a satışında bir yeniden satış payı şartı koymuştu; bu sayede Tottenham’a yapılan transferin kulübe 4,5 milyon euro daha kazandıracağı söyleniyor.

VV Goes ve JVOZ da önemli meblağlar alacak. Goes yaklaşık 300.000 avro alırken, JVOZ ise yetiştirme bedeli sayesinde 1,2 milyon avro civarında bir meblağ elde edecek.

“Evet, bu iki kulübüm için gerçekten çok güzel bir şey. Gençlik akademisinde JVOZ’da oynamıştım. Yanılmıyorsam orada altı yıl forma giydim. Onlar çok güzel bir meblağ alacaklar. Amatör futbol kulübü VV Goes’ta da oynamıştım. Onlar da çok güzel bir meblağ alacaklar,” diyor Van Hecke.

“Tek üzücü olan, benim geldiğim yer olan Arnemuiden’in, şartları tam olarak karşılamaması nedeniyle iki yıl geride kalması ve bu yüzden bir miktar alamaması. Ama bu kulüpler çok mutlu olacaklar ve bunu da hak ediyorlar.”

Van Hecke, destekten mahrum kalan eski kulübüne kendi başına destek olmayı düşünüyor. “Arnemuiden’e bir miktar bağış yapmayı düşünüyorum, ama bu tür açıklamalarda her zaman dikkatli olmak gerekir.”