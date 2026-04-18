Van Hanegem, "korkunç ESPN"den tiksiniyor ve Ajax'ın Avrupa'daki fiyaskosuna değiniyor

Willem van Hanegem, 1908.nl'ye verdiği röportajda Hollanda'daki çeşitli medya kuruluşlarından şikayet ediyor. Feyenoord'un da aralarında bulunduğu takımların eski teknik direktörü, kendi deyimiyle "kamuoyu manipülasyonunu" eleştiriyor ve hemen bir medya kuruluşunu örnek gösteriyor.

Van Hanegem, Feyenoord ve Robin van Persie'yi çevreleyen olumsuz havadan zaman zaman rahatsızlık duyuyor. "Bunu kendileri yarattılar. Bu pek akıllıca değil," diyor De Kromme, aynı zamanda bazı medya kuruluşlarının tarafgirliğinden de tiksiniyor.

"ESPN gibi, onu da korkunç buluyorum. Haberlerde AZ'den nefret ediyorlar, bir dikkat edin. Her zaman. Bu hafta da yine AZ hakkında." Teknik direktör Leeroy Echteld, Conference League çeyrek finalinde Shakhtar Donetsk'e karşı B takımını sahaya sürdüğü için sert eleştirilere maruz kaldı. AZ teknik direktörü bunu, Eurojackpot KNVB Kupası finalinin kendi gözünde daha önemli olması nedeniyle yaptı.

Van Hanegem, geçen sezonu hatırlatıyor; o zamanlar Ajax teknik direktörü olan Francesco Farioli, Avrupa Ligi sekizinci finalinde Eintracht Frankfurt karşısında B takımını sahaya sürmüştü. Ajax 4-1 mağlup olmuş ve kendi sahasında aldığı 1-2'lik yenilginin ardından elenmişti.

"Ajax'ın geçen yıl yurtdışından gelen değersiz bir takımla oynamak zorunda kaldığını ve o zaman da beş oyuncuyu evde bıraktığını hatırlıyor musunuz? Şimdi ise sadece AZ hakkında sızlanıp duruyorlar," diye öfkelenen Van Hanegem haykırıyor.

"Feyenoord'da da durum aynı, Feyenoord'u da her zaman hedef alıyorlar. Hepsi de o korkunç tiplerden. Buna tahammül edemiyorum," diyerek Van Hanegem, Hollanda medyası hakkındaki şikayetlerini sonlandırıyor.