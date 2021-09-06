Hollandalı hoca, Türkiye maçı öncesinde sinirli göründü.

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bir hayli gergindi.

Tecrübeli teknik direktör, yeni oyun kurgusunun yanlış yorumlandığını düşündü ve bir gazeteciye fırça attı.

Ne söylendi?

Muhabirin, “5-3-2 oynatarak defansif bir futbol yerleştirmeye çalışıyorsunuz” yorumuna sinirlenen Van Gaal, şunları söyledi:

“Alakası yok. 5-3-2 ile de hücum edebilirsin. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.

"Sen, kendi vizyonunu paylaşmaya çalışan ama vizyonu olmayan bir gazetecisin.”

Hollandalı teknik direktör, sahaya süreceği kadronun basına sızmasına da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kimi oynatacağımı söylememi beklemenizi üzücü olarak görüyorum. Medya oynayacak futbolcuları önceden söylüyor, buna anlam veremiyorum ama Hollanda'da yaşıyoruz ve ne yazık ki burada kültür böyle.

"Kadro önceden sızmasın diye her şeyi yapmaya çalışıyorum ama ben polis değilim. Herkes elinden geleni yapmıyor ve oynayacak futbolcuları söylüyor."

"Şenol Güneş çok disiplinli"

Türkiye ile ilgili de değerlendirmede bulunan Hollandalı hoca, şu yorumu yaptı:

"Türkiye oyun disiplini olan bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler, harika takımlarda oynuyorlar. Şenol Güneş çok iyi ve disiplinli bir teknik direktör.

"Türkiye'nin ilk 11'indeki iki oyuncu Türkiye'de oynuyor. Biri Beşiktaş'ta biri de Fenerbahçe'de. Diğerlerinin hepsi dışarıda oynuyor.

" Teknik direktörleri ile büyük bir disiplin yakaladılar ve bu çok önemli. Çok kompakt olarak defans yapacaklar ve kontra oynayacaklar, tahminim böyle."