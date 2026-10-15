Manchester United'ın eski teknik direktörü Hollandalı Louis van Gaal, Manchester City'nin mali kural ihlallerinden zarar gördüğünü düşündüğünü söyledi ve Manchester United'ın 2016 yılında Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının, görevden alınmasındaki büyük olasılıkla belirleyici sebep olduğunu belirtti.

Van Gaal'in açıklamaları, Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında 114 mali kuralı ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından "The Athletic" sitesine gönderdiği bir e-postada geldi. Kulüp, bu dava nedeniyle ağır cezalarla karşılaşabilir.

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Van Gaal şöyle konuştu: "Benim açımdan, o dönemde 2016'da Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak, büyük olasılıkla Manchester United'dan gönderilmemdeki belirleyici faktördü; bunun yol açtığı tüm sonuçlar ve çektiğim tüm acılarla birlikte."

Deneyimli teknik adam, Manchester City hakkında alınacak herhangi bir kararın artık kendisi için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinin farkında. Şöyle yazdı: "Artık geriye dönemem. İngiltere Futbol Federasyonu bile bunu yapamaz." Van Gaal, City'ye uygun olacak cezaya ilişkin yorum yapmayı reddetti ve konunun nihayetinde yargıya ait olduğunu vurguladı.

Van Gaal, Hollanda Milli Takımı'nı 2014 Dünya Kupası'nda yönettikten sonra Manchester United'ın başına geçti. Takım ilk sezonunu dördüncü sırada tamamladı, ardından ikinci sezonda İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandı. Ancak bu, görevde kalması için yeterli olmadı; zira kupa töreninden 24 saat geçmeden görevinden alındı ve yerine Jose Mourinho getirildi.

O sezon United, Premier Lig'de 66 puan toplayarak dördüncü sıradaki Manchester City ile eşit puana ulaştı, ancak Şampiyonlar Ligi'ne gidecek son bileti averaj üstünlüğü sayesinde City aldı. United o sezon ligde yalnızca 49 gol kaydetti.

Van Gaal daha önce 2016'da Şampiyonlar Ligi'ne katılamamayı "profesyonel hayatının en kötü deneyimlerinden biri" olarak tanımlamıştı. Ayrıca kulübün icra direktörüyle olan iyi ilişkisi, kendisini görevden alınmasından çok önce Mourinho ile anlaşmakla suçlamasının ardından son bulmuştu.



