Manchester United, İtalyan ekibi Como'nun sahasında yeni ve ağır bir darbe aldı; Cesc Fabregas'ın takımı karşısında ezici bir yenilgiye uğrayan İngiliz ekibi kırılganlığını ve mücadele ruhunu yitirdiğini gözler önüne serdi.

Savunmadaki boşlukların ortaya çıkması dakikalar sürmedi ve maç, kulübün krizini derinleştiren bir kabusa dönüşerek teknik direktör Michael Carrick'i hiç de gıpta edilmeyecek bir duruma soktu.

Bir futbolcu olarak nice zafere imza atan adamın elindeki zaman hızla tükeniyor gibi görünüyor; ancak bugün hem taraftarın hem de yönetimin baskısı artarken kenar çizgisinde mağlup bir görüntü çiziyor.

Kara günleri hatırlatan başarısızlık serisi

Manchester United, üst üste yedi maçta galibiyet alamadı. Bu, Aralık 2015'ten bu yana galibiyetsiz geçen en uzun seri; o dönemde Carrick'in kendisi Louis van Gaal yönetiminde bir futbolcu olarak takımın formasını giyiyordu.

Bu olumsuz seri, mevcut teknik direktörü ayrılmadan önce yaklaşık beş aylık bir süre tanınan Louis van Gaal'la acımasız bir kıyaslamaya sokuyor; Carrick ise bu yenilginin ardından belki beş gün bile süre bulamayacak gibi görünüyor. Zira bu yenilgi, Hollandalı teknik direktörün en kötü dönemlerinde takımın yaşadıklarından daha kötü olarak nitelendirildi.

Joshua Zirkzee'nin uzatma dakikalarında bulduğu gol, takımı 1994'ten bu yana Avrupa'daki en ağır yenilgiyi almaktan kurtardı; ancak bu, felaketin boyutunu gizleyemedi. Manchester United ilk golü yalnızca 118 saniye sonra yerken geçen hafta Madrid'de de 47 saniye sonra erken bir gol yemişti. Öte yandan Matthijs de Ligt'in 325 gün süren bir aradan sonra sahaya ilk çıkışının bu ağır yenilgiyle aynı zamana denk gelmesi, işlerin kontrolden çıktığı hissini daha da artırdı.

Carrick'in kendisine gelince, kendisini neyin beklediğinin farkında gibiydi; Nico Paz'ın maçın başlamasından bir saat dolmadan Como adına üçüncü golü atmasının ardından teknik direktör çöktü ve kameraların objektiflerinden uzaklaşarak yedek kulübesine döndü. Bu, ulaştığı umutsuzluk halini yansıtan bir manzaraydı.

Krizi derinleştiren rastgele değişiklikler

Bu gerilemenin tüm sorumluluğunu tek başına Carrick taşımıyor; zira kulüp, yaz transfer döneminde onu temel transferlerden mahrum bıraktı ve ikinci bir forvet ile yeni bir sol bek eksikliği son dönemde oldukça pahalıya patladı.

Bununla birlikte, takımın mevcut kadrosu geçen sezonu üçüncü sırada bitiren kadrodan daha iyi ve Carrick henüz on iki maçtan az bir sürede kadro seçiminde birçok kez hata yaptı.

Teknik direktör, örtülü bir teslimiyeti andıran sık ve çok sayıda değişiklik yapıyor; Bruno Fernandes'i sahte dokuz olarak ileriye sürmek bu denemelerin en sonuncusuydu, ancak bu ilk yarıdan fazla sürmedi.

Geçen hafta Fernandes kanatlarda oynamıştı, bu hafta ise önceki üç maçta gerçek bir forvet olarak iki gol atan Bryan Mbeumo'nun yerine geçti.

Bu durum, Atletico Madrid ve Leeds karşısında Mbeumo'ya pas verirken oyun kurucu mevkiinde büyük bir yaratıcılık sergileyen Youri Tielemans'ı olumsuz etkiledi; ancak bu etki Fernandes ile tamamen ortadan kalktı. Takımın kaptanı 67. dakikada oyundan çıkarıldı ve Carrick bundan sonra kayda değer bir ilgi göstermedi, zira maç çoktan belli olmuştu.

Hataları özetleyen erken anlardan birinde Dalot, top önüne cazip bir şekilde geldikten sonra 2. dakikada altın bir fırsatı harcadı. Ardından Como'nun golü basit bir kale vuruşundan geldi: Lucas Da Cunha topu Nico Paz'a aktardı, Harry Maguire ise anlaşılmaz biçimde uzakta kaldı ve top kalecinin ellerinin arasından kaçtı.

Noussair Mazraoui öfkeyle baldırlarına vururken Mason Mount takım arkadaşı Maguire'ı azarladı; Carrick ise Matheus Cunha ile sert bir tartışmaya girmeden önce ilk yirmi dakika boyunca yerinde donup kalmıştı.

Carrick'i belirsiz bir gelecek bekliyor

Tribünlerden hoşnutsuzluk sesleri erken yükseldi; United taraftarları maçın başlamasından yalnızca üç dakika sonra "Hücum, hücum, hücum" diye tezahürat yaparak sezona eşlik eden öfkenin en son tezahürlerinden birini ortaya koydu.

Daha önce Fulham maçında Kobbie Mainoo'nun oyundan çıkarılması yuhalamalarla karşılanmış, yuhalamalar kendi sahasında Tottenham ile yaşanan beraberliğe de eşlik etmişti.

Anlamlı bir anda Como taraftarları "Yarın sabah kovulacaksın" ezgisine uyarak tezahürat yaptı; bu da insanın, acaba bu Manchester United taraftarlarının zihninden geçenlerin İtalyanca tercümesi mi diye sormasına yol açtı.

United ilk yarıyı kaleyi bulan tek bir şut dahi çekmeden bitirdi; soluk ve canlılıktan yoksun bu performans, birçok kişinin bu maçı Carrick deneyiminin olası nokta atışı olarak görmesine neden oldu.

İtalya'daki fırtınalı hava başından beri kötü bir alamet gibi görünüyordu; ancak daha derin gerçek şu ki, Manchester United bazen topa dokunulmadan önce mağlup bir görüntü çiziyor.

Şimdi, baskı artarken soru havada asılı kalıyor: Manchester United teknik direktörüne bir şans daha mı verecek, yoksa ayrılık saati gerçekten çaldı mı?



