Virgil van Dijk'ın Danimarka maçının ardından diziliş hakkında yaptığı yoruma Louis Van Gaal'den yanıt geldi.

Cumartesi günü Johan Cruyff Arena'da oynanan hazırlık maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup eden Hollanda'nın gollerini Steven Bergwijn (2), Nathan Ake ve Memphis Depay attı.

Eylül ayında üçüncü kez Hollanda'nın başına geçen Van Gaal, göreve geldiğinden bu yana altı galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Fakat takım kaptanı, olumlu sonuçlara rağmen kurulan düzenden tam anlamıyla memnun değil.

Van Dijk ne söyledi?

Liverpool'un yıldızı Van Dijk, Danimarka galibiyetinin ardından dikkat çekici bir açıklama yaptı.

"Bugüne kadar çok sıkı çalıştık, birçok toplantı yaptık ve taktiklere ağırlık verdik. İyi işler başardık, ama geliştirilecek şeyler de var. Bu maçı analiz edeceğiz."

"Elbette yeni bir sistemle oynuyoruz, oyunculardan farklı şeyler bekleniyor. İyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Sistemi beğeniyor muyum? Eh, doğrusu hala 4-3-3'ü tercih ederim, ama milli takımı ben çalıştırmıyorum ve teknik direktörümüzün bu konuda katı bir fikri var."

Van Gaal'in yanıtı

Dünya Kupası elemelerinde 4-3-3 dizilişini kullanan Van Gaal, Danimarka karşısında takımı 3-4-1-2 taktiğiyle sahaya sürdü.

Van Dijk'la diziliş konusundaki endişeleri hakkında konuştuklarını söyleyen Van Gaal, yıldızını mutlu etmek için yöntemlerini değiştirmeyeceğini vurguladı.

Hollanda'nın Salı günü Almanya'yla oynayacağı hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen 70 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu:

"Onun tercihini biliyorum, bu konuda hep açık sözlü oldu. Göreve geldiğimde bu konuyu tartışmıştık. Taktiği teknik direktör belirler."

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