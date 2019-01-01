Van Dijk'tan Ballon d'Or itirafı: Hayal kırıklığına uğradım

Liverpool'un başarılı stoperi, Ballon d'Or'u Lionel Messi'ye kaptırdığı için hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

İngiltere Premier Lig lideri ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu 'un Hollandalı defans oyuncusu Virgil van Dijk, 2019 Ballon d'Or oylamasında, Arjantinli yıldız 'nin yalnızca 7 oy gerisinde ikinci sırada yer aldı.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından yılın oyuncusu seçilen ve Premier Lig'de sezonun en iyi oyuncusu unvanını alan Van Dijk, Mirror'a yaptığı açıklamada Ballon d'Or sonucu sebebiyle az da olsa hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

28 yaşındaki oyuncu "Yine de törene gitmeye karar verdim ve harika bir gece oldu. Dünyanın en büyük futbol ikonlarıyla birlikte orada olmanın büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Ballon d'Or'u altıncı kez kazan Lionel Messi ile konuştuğunu söyleyen Van Dijk "O akşam Messi ile konuşma fırsatı bulduk. Uzun bir konuşma olmadı. Çünkü Messi çok da fazla İngilizce konuşamıyor. Ancak bu bile aramızdaki saygının farkına varmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un başarısının arkasındaki sebep olarak oyuncuların birbirine ve kulübe olan bağlılığını gösteren Virgil van Dijk "Büyük bir aileyiz" cevabını verdi.

İngiliz ekipte üçüncü sezonunu geçiren Van Dijk, tamamında ilk 11'de olmak üzere toplam 98 maça çıktı ve 10 gol kaydetti.