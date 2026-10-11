Van Dijk'ten Manchester City iddialarına yanıt: Zamanı gelince cevap vereceğim!

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Manchester City'ye yönelik suçlamalar hakkındaki görüşünü "durum tam olarak netleştiğinde" paylaşacağını belirtti.

Manchester City, Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından çıktığı ilk maçta pazar günü Anfield'da Liverpool'u 3-0 ile farklı yendi.

Anfield'da bir saat süren golsüz dengenin ardından Manchester City, Liverpool orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'in ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla maçın kontrolünü ele geçirdi.

Erling Haaland, Gravenberch'in kırmızı kart görmesinden sadece üç dakika sonra dengeyi bozmayı başardı; ardından Jeremy Doku muhteşem bir falsolu vuruşla Manchester City'nin üstünlüğünü ikiye çıkardı.

Ryan Cherki ise 78. dakikada üçüncü golü ekledi ve Manchester City'nin mali kuralların "ciddi şekilde ihlal edildiği" gerekçesiyle suçlu bulunmasından sonraki ilk maçı farklı bir galibiyetle sona erdi.

Liverpool'un hayal kırıklığı yaratan yenilgisinin ardından Manchester City'nin suçlu bulunması sorulduğunda Van Dijk, "Söyleyebileceğim tek şey, konu hâlâ devam ettiği için, bu mücadeleden gerçekten keyif aldığımdır" dedi.

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Ama bu sahanın içinde oluyor; sahanın dışında olanlar ise tamamen farklı bir hikâye. Konu hâlâ devam ettiği için bu konuda yorum yapmam uygun olmaz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesele kesin olarak sonuçlandığında, yorumlarımı kesinlikle paylaşacağım, ancak şimdilik bekleyip görelim."

Maçın genelinde ilgili olarak Van Dijk, "İlk yarı bizim adımıza iyiydi. Hevesimizi gösterdik ve kontra atak fırsatı bulduğumuz bazı anlarda daha iyi olabilirdik" diye konuştu.

Ardından şunları ekledi: "İkinci yarıda kırmızı kart maçın gidişatını değiştirdi, özellikle de hemen ardından gol yemek. On kişi kaldık, bu bir gerçek ve sonrasında da erken bir gol yedik; bu da onlara karşı maçı yeniden çok zor hale getirdi."

Devamında, "Bence buradaki atmosfer her zaman iyi oluyor, burada pek çok büyük maçta oynama şansına sahip oldum" dedi.

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Belki diğer oyuncular için farklıydı, ama ben mücadeleye hazırdım ve özellikle ilk yarıda bunu gösterdiğimizi düşünüyorum."



