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Virgil van DijkZiggo Sport
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Van Dijk Liverpoollu oyuncuları eleştirdi: Konsantrasyonu kaybettik, bu yenilgiyi kabullenmek zor

Crystal Palace - Liverpool
Crystal Palace
Liverpool
Premier Lig
Fenerbahçe - Liverpool
Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi
V. van Dijk
İngiltere
Türkiye
Hollanda

Fenerbahçe geriye düştüğü maçı galibiyete çevirdi

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü maçta da 3 gol yemelerinin ardından takımının savunmadaki zafiyetini eleştirdi.

Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, çarşamba günü Avrupa yolculuğunda ağır bir darbe aldı. Fenerbahçe, İstanbul'da İngiliz ekibini 3-2 mağlup ederek Liverpool'un kıtasal turnuvada koruduğu yenilmezlik serisine son verdi.

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08 Kas 2026

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Liverpool, iki kez öne geçtiği maçta, tamamı duran toplardan olmak üzere 3 gol yedi.

Bu, Liverpool'un bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyeti olmasına rağmen, kaptan Virgil van Dijk maçın ardından sert eleştirilerde bulundu; takımın savunma sağlamlığından yoksun oluşundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve bu alanda büyük ölçüde gelişmenin şart olduğunu vurguladı.

Van Dijk, takımının Fenerbahçe karşısındaki performansıyla ilgili basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bunun sürdürülebilir olmadığı açık. Birçok nedenden dolayı hayal kırıklığı yaratan bir geceydi, ama özellikle yediğimiz goller ve bunları yeme şeklimiz yüzünden."

Hollandalı milli oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Yapmamız gereken işler var. Üstelik bunlar 3 duran toptu. Çok iyi savunma yapıyorduk, ama konsantrasyonumuzu kaybettik; ne birinci toplar ne de ikinci toplar için mücadeleye hazır değildik. Hazmedilmesi zor bir yenilgi."

Van Dijk açıklamalarını şöyle tamamladı: "Kimse maç kaybetmek istemez, özellikle de bizim kaybettiğimiz şekilde, ama bunun yakın gelecekte bize yardımcı olması gerekiyor. Yenilgileri kabullenmemeliyiz, özellikle de bu şekilde geldiklerinde."

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