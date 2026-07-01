Van Dijk, Liverpool’dan ayrılacak mı? Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden biri, Hollanda milli takım kaptanını rüya transferi olarak görüyor

Virgil van Dijk’in on sezonun ardından Liverpool’dan ayrılma ihtimali var. Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Hollanda milli takımının kaptanı AC Milan’ın ilgisini çekiyor.

İtalyan dev kulübü bu yaz büyük transfer planları yapıyor. Gonçalo Ramos'un transferi geçtiğimiz Salı günü duyuruldu. Portekizli oyuncu, Haziran ortasında Milan'daki görevine başlayan teknik direktör Ruben Amorim'in yeni ilk forveti olacak.

Ancak I Rossoneri, savunmasını da güçlendirmek istiyor. Pembe spor gazetesine göre, Van Dijk kulüp içinde “rüya transfer” olarak nitelendiriliyor. Zlatan Ibrahimovic, bu yılın başlarında kulüp yönetimine Liverpool kaptanının transferi için harekete geçmeleri konusunda baskı yapmıştı.

Ancak transferin gerçekleşmesi henüz kesin değil. Van Dijk’in The Reds ile 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve ayrıca yıllık 7,5 milyon avroluk cömert bir maaş alıyor.

Buna ek olarak, Liverpool’un Ibrahima Konaté’nin ayrılacağını öngörmesi de durumu etkiliyor. Fransız stoper, Dünya Kupası’nın ardından bedelsiz olarak Real Madrid’e transfer olacak.

Milan’ın Van Dijk’e gerçekten bir teklifte bulunup bulunmayacağı ise henüz belirsiz. Şu an için, önemli ölçüde daha düşük bir maaşla yetinecek daha genç bir savunma oyuncusunu kadroya katmak daha gerçekçi görünüyor.

Gazzetta dello Sport, alternatif olarak Gonçalo Inácio’nun adını geçiyor. 25 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon’da etkileyici bir performans sergiledi.



