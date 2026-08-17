Liverpool'un savunmacısı Virgil van Dijk, Como karşısında dikkat çeken performanslarının ardından yeni transferler Jeremy Jacquet ve Ronald Araujo'yu övdü ancak savunmanın kalbinde güçlü bir uyum inşa etmenin biraz zaman gerektirdiğini vurguladı.

Jacquet ve Araujo, Liverpool'un sezon hazırlıkları kapsamında pazar akşamı oynanan son hazırlık maçında ikişer 45 dakika süre aldı ve Jacquet, 2-0 kazanılan karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

Jacquet, şubat ayında Rennes ile omuz çıkığı yaşamasının ardından yaptığı ilk çıkışta, Cesc Fabregas'ın takımı karşısında özellikle dikkat çekti. İkinci yarının başında ise yerini, geçen hafta Barcelona'dan Liverpool'a bir sezonluk kiralık olarak katılan Araujo'ya bıraktı.

Van Dijk maçın ardından "ESPN" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bence Jacquet iyi bir performans sergiledi, Ronald da öyle. Bu bir başlangıç ve iyi bir başlangıç, dolayısıyla umarım bu şekilde devam eder. İlişkileri maçlar oynayarak kurarsınız. Bunun tek yol olduğunu söylemeyeceğim ama maçlar antrenmanlardan tamamen farklıdır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Jacquet'nin İngilizcesi, Ronald'ınkinden biraz daha iyi diyebilirim ama sonuçta hepimiz oldukça iyi futbolcularız. Belirli durumlar karşısında nasıl savunma yapılacağına dair bazı durumları görebilir ve hissedebiliriz."

Ve ekledi: "Ama aranızda bir bağ kurmanız gerektiği açık ve bu biraz zaman alıyor. Bana göre bu tamamen normal ama umarım buna mümkün olan en kısa sürede ulaşabiliriz."

Van Dijk sözlerini şöyle sürdürdü: "Dediğim gibi, bence Jacquet iyi bir performans sergiledi. Sanırım maçtan biraz yorgun bir şekilde çıktı ama uzun bir aradan sonra ilk 45 dakikanı oynadığında bu tamamen normal. Şimdi toparlanmak ona kalmış. Yarın sabah sahaya döneceğiz, ardından Newcastle maçına hazırlanmak için çalışmaya başlayacağız. St James' Park her zaman zor olacaktır."

Liverpool'un kaptanı şöyle devam etti: "Gördüğüm kadarıyla dünya futbolunda hiçbir takım 90 dakika boyunca tam güçle oynayamaz. Belli bir noktada, oyuncuların ya da hepimizin bir miktar yorgunluk hissettiği bazı anların olacağı açık. İşte o zaman uyumumuzu koruduğumuzdan emin olmalı ve yeniden baskı yapmak için doğru anı bulmalıyız. Bunu son maçta yaptığımızdan çok daha iyi yaptığımızı düşünüyorum."

Devamında şunları söyledi: "Herkesin gidip baskı yapmak ve oyunun temposunu korumak için istekli olduğu açık ama futbol takım oyunudur ve bunu yapabilmek için herkese birlikte ihtiyacımız var. Bu da maç boyunca aşamalar halinde gerçekleşiyor."

Ve şöyle devam etti: "Ancak bunu doğru zamanda ve doğru anda yaparsanız, bazen yaptığımız kadar koşmanız gerekmez. Bu da bazı anlarda, bir taç atışı ya da serbest vuruş olduğunda, topu biraz daha uzun süre elde tutmak için bunu belki daha hızlı kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Ama bu süregelen bir süreç ve biz bunun üzerinde çalışıyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Como karşısında benim açımdan kesinlikle bir gelişme vardı. Önceki iki maçı oynayıp 2-0 öne geçtikten sonra bu üstünlüğü elden kaçırdığınızda, bence bunun bir daha tekrarlanmaması gereken bir şey olduğu açık. Bu açıdan çok daha iyi bir performans sergilediğimiz için mutluyum."