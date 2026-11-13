Virgil van Dijk ile Liverpool arasındaki ilişki, önümüzdeki transfer döneminin en sıcak dosyalarından birine dönüşebilir. Nitekim kulüp yönetiminin sözleşmesini yenilemek için herhangi bir net adım atmaması nedeniyle, Hollandalı kaptanın Anfield'daki geleceğine dair şüpheler belirmeye başladı. Tecrübeli savunmacı Liverpool'un tavrını beklerken, Milan da süreci büyük bir ilgiyle izliyor; bu durgunluğu değerlendirerek savunmasına uzun süredir eksikliğini duyduğu liderlik kişiliğini kazandırabilecek ağır toplu bir transferi tamamlamayı hedefliyor.

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İtalyan "Calciomercato" gazetesine göre, kulübün sahibi Gerry Cardinale'nin Hollandalı stoperi geçen yazdan beri hesaplarına katmasının ardından Milan, Van Dijk ile anlaşmayı yeniden ciddi şekilde düşünmeye başladı. Rossoneri yöneticileri, oyuncunun kadroya katılmasının, Hırvat Luka Modric'in 2025 yazında takıma gelmesinden bu yana yarattığı etkiye benzer şekilde olağanüstü bir katkı olabileceğini düşünüyor.

Van Dijk'in geleceğine dair son açıklamaları, kendini rahat hissettiğini ve en üst seviyede oynamaya devam etmek istediğini vurgulamasına rağmen Liverpool taraftarları için pek iç açıcı değildi. Hollandalı stoper şöyle konuştu: "Kendimi iyi hissediyorum, ancak şu an için yeni bir gelişme yok ve bu konuda endişeli değilim. Oynamaya ve yaptığım şeyi sürdürmeye devam etmek istiyorum. Sözleşmemi yenilersem bu harika olur, yenilemezsem başka bir kulübe transfer olurum."

Bu sözler, takım içinde sahip olduğu büyük konuma rağmen İngiliz kulübünün yönetiminin sözleşme yenileme dosyasını acil bir öncelik olarak ele almadığının anlaşıldığı bir dönemde, Reds kaptanının geleceğini saran belirsizlik halini yansıtıyor. Van Dijk'in sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor; bu da transfer yönetmeliklerine göre 1 Ocak 2027'den itibaren başka herhangi bir kulüple görüşme yapabileceği ve sözleşme imzalayabileceği anlamına geliyor.

"Calciomercato", Liverpool yönetiminin 35 yaşındaki stoperin geleceğini önümüzdeki temmuz ayında netleştirme konusunda aceleci davranmadığını, zira takımın projesinin önemli unsurlarından biri olan Dominik Szoboszlai'nin geleceği de dahil olmak üzere masada başka dosyalar bulunduğunu belirtiyor.

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Kariyerinin ileri bir evresine ulaşmasına rağmen Van Dijk, sezonun ilk yarısında İngiltere Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası olmak üzere farklı müsabakalarda 15 maçta forma giyerek hâlâ üst düzey performanslar sergiliyor. Ayrıca fiziksel durumu da umut verici görünüyor; bu, kariyerinin önceki dönemlerinde etkilenen fiziksel sorunları göz önüne alındığında, Liverpool yönetiminin oyuncunun geleceğini değerlendirirken özel önem verdiği bir faktör.

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Buna karşılık Gerry Cardinale, Hollanda Millî Takımı kaptanı ile anlaşma fikrine olan hayranlığını gizlemiyor; zira onun Milan'da bulunmasının, Modric'in takıma katılmasından bu yana orta sahaya ve soyunma odasına kattıklarını savunma hattına da verebileceğine inanıyor.

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Mesele yalnızca Van Dijk'in savunma yetenekleri ve Avrupa sahalarındaki engin tecrübesi değil, aynı zamanda liderlik kişiliği ve genç oyunculara yol gösterme yeteneği, ayrıca Rossoneri savunmasına disiplin ve güveni geri getirecek karizmaya sahip olması. İtalyan kulübü, Hollandalı stoperin, özellikle kıta devleri arasındaki yerini yeniden kazanma hedefiyle birlikte, daha iddialı bir projenin temel taşını oluşturmasını umuyor.

Milan, savunma sorunlarını çözmek için yaza kadar beklemiyor; zira ocak ayındaki kış transfer döneminde yeni bir stoperle anlaşmayı planlıyor. Masadaki seçenekler arasında Sporting Lizbon oyuncusu Gonçalo Inácio ile Union Saint-Gilloise stoperi Mackie Sylla'nın isimleri dolaşıyor.

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Ancak Van Dijk ile anlaşma için gerçek bir fırsat ortaya çıkarsa, kulübün hesapları önümüzdeki yaz değişebilir; zira oyuncu, gerek teknik gerekse liderlik açısından farklı bir seviyeden bir katkı olacaktır. Milan, iki sezon boyunca turnuvadan uzak kaldıktan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönmeyi umuyor; bu da Hollandalı stoperi İtalya Ligi'nde yeni bir deneyim yaşamaya ikna etme gücünü artırabilir.

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Van Dijk'in Liverpool'dan ayrılma olasılıklarından yararlanmak isteyen tek aday Milan gibi görünmüyor; zira başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere büyük Türk kulüpleri, Hollandalı stopere cazip bir teklif sunacak mali güce sahip ve Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosunda bulunduran Trabzonspor da durumu takip ediyor.

Bununla birlikte Milan yöneticileri, Van Dijk'in daha önce savunmanın efsaneleri Paolo Maldini ve Alessandro Nesta hakkında olumlu konuşmasının ardından, oyuncunun İtalyan kulübünün tarihine duyduğu hayranlığa bel bağlıyor. Oyuncu şöyle demişti: "Nesta ve Maldini'yi çok sevdim. Milan farklı bir şeydi." Bu sözler Rossoneri'ye bir miktar iyimserlik veriyor; ancak oyuncunun kararını verdiğinin bir göstergesi olmak zorunda değil.

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Diğer taraftan Liverpool içindeki tablo daha karmaşık görünüyor; zira Van Dijk'in gerek sahada gerek saha dışında devam etmesinin önemine dair bir kanaat hâlâ mevcut. İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Liverpool'un mevcut teknik direktörü Andoni Iraola ile birlikte kulübün bir dizi yöneticisi, takımın hâlâ Hollandalı kaptanına ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Iraola ayrıca Van Dijk'in soyunma odasında sunduklarından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, takım arkadaşları üzerindeki belirgin etkisi ve grubu zor anlarda yönetme yeteneği göz önüne alındığında, oyuncunun rolünün savunma görevlerinin ötesine geçtiğini belirtti.

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Liverpool'un takımın en önemli direklerinden birini elinde tutma isteği ile Milan'ın savunmasına eski ihtişamını geri verecek dünya çapında bir kaptanı kadrosuna katma hırsı arasında, Van Dijk'in geleceği tüm olasılıklara açık kalıyor. Reds yönetiminin sessizliği önümüzdeki aylarda sürerse, Rossoneri uzun zamandır beklediği fırsatı bularak Cardinale'nin hayalini gerçek bir transfere dönüştürebilir.