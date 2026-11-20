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SportItalia'nın haberine göre AC Milan, Virgil van Dijk ile ciddi biçimde ilgileniyor. Savunma oyuncusu gelecek yaz Liverpool'dan bonservissiz ayrılacak gibi görünüyor.

Van Dijk'in Anfield'daki sözleşmesinin süresi dolmak üzere. Kaptan, sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yürütüyor ancak iki taraf şimdilik anlaşmaya varamıyor.

Van Dijk gelecek yaz 36 yaşına girecek. Kulüple sözleşmesini iki yıl uzatmak istiyor, Liverpool ise yalnızca bir yıllık uzatma istiyor.

Dolayısıyla yeni sözleşmenin süresi şimdilik ciddi bir anlaşmazlık konusu. AC Milan bu durumdan yararlanarak Van Dijk'i kadrosuna katmak istiyor.

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Van Dijk'in transferi, yatırımcı Gerry Cardinale'nin ilk hamlesi olacak. Amerikalı iş insanı, yatırım şirketi RedBird Capital Partners'ın kurucusu olarak AC Milan'ın sahibi ve yönetim kurulu üyesi.

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Cardinale, AC Milan'ın yeniden düzenli olarak en üst seviyede rekabet etmesini sağlamak amacıyla kulübün finansal büyümesine, stadyum planlarına ve ticari stratejisine odaklanıyor.

Cardinale, Van Dijk'i en büyük önceliği olarak belirledi ancak savunma oyuncusu ile kulübü Liverpool arasındaki görüşmeler hâlâ sürüyor.

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Van Dijk bugüne kadar Liverpool formasıyla 389 maça çıktı. Bu maçlarda 36 gol attı ve 16 asist yaptı.

Breda doğumlu stoper, Liverpool ile iki kez İngiltere şampiyonu oldu ve bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı