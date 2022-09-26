Van Dijk, Belçika galibiyetinden sonra, Dünya Kupası'nın Hollanda için 'özel' olabileceğine inanıyor: Hollanda, turnuvaya özgüvenli gidiyor

Van Dijk, Dünya Kupası'nın, turnuvaya büyük bir özgüvenle giden Hollanda için 'özel' olabileceğine inanıyor.

NELER OLDU? UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Hollanda, sahasında Belçika'yı 1-0 yenerek grubu lider bitirdi ve play-off hakkı kazandı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golü 74. dakikada van Dijk kaydetti.

Karşılaşmada Galatasaray'dan Belçikalı Dries Mertens ve Beşiktaş'tan Hollandalı Weghorts maçta süre almadı. Hollanda, Dünya Kupası'nda istediği zafere imza attıktan sonra 2023 yazında finallere gidecek.

NELER SÖYLENDİ? Van Dijk, maç sonrası verdiği demeçte, "İyi bir maç değildi ama kazandık. Bunun için geldik. Çok daha iyi olması gerektiği halde bu yine de güzel bir his veriyor."

"Ama Belçika'ya karşı oynadığımızı unutmamalıyız. Bu dünyanın en iyi takımlarından biri. Dünya Kupası'na iyi bir duyguyla gidiyoruz. Bunun için gidiyoruz, her şeyimizi vereceğiz. Umarım özel bir Dünya Kupası olur." şeklinde konuştu.

BÜYÜK RESİM: Van Dijk, pazar gecesi Hollanda formasıyla 49. kez maça çıktı. Dijk, 21 Kasım'da Senegal'e karşı oynayacakları Dünya Kupası açılış maçında, ülkesi için yarım asırlık formasını giymeye hazırlanıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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BİLİYOR MUYDUNUZ? Daha önce 2000-2002, 2012-2014 yılları arasında da Hollanda milli takımını çalıştırmış olan Van Gaal, 2021 itibariyle takımı tekrar devraldı. Hollanda, Van Gaal ile çalıştığı dönem boyunca toplam 37 milli maçta zafer kazandı. Hiçbir teknik direktör altında, Hollanda milli takımı daha maç kazanamamıştı.