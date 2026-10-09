FC Bayern’ın cuma günü FC Augsburg ile oynanacak Bundesliga maçı öncesindeki basın toplantısı artık sonuna yaklaşmıştı ki, teknik direktör Vincent Kompany’ye Tom Bischof soruldu. 21 yaşındaki çok yönlü oyuncu, son olarak DFB takımında Münih’ten takım arkadaşı Aleksandar Pavlovic’in yanında güçlü performanslar sergilemişti. Peki bu durum FC Bayern’daki statüsünü etkiler mi? Münih’te Bischof, henüz sezonun bu erken bölümünde daha çok sınırlı süre alabildi; mümkün olan 630 dakikanın sadece 205’inde oynadı. FC Bayern’da çift ön liberoyu ise genellikle Joshua Kimmich ile Pavlovic oluşturuyor.

Bunun üzerine Kompany, yer yer oldukça tuhaf sapmaların da olduğu yaklaşık üç buçuk dakikalık bir monoloğa sürüklendi. Girişte, Bischof’un bu kadar erken bir sezon evresindeki sürelerini “anormal değil” diye niteledi ve ardından şöyle dedi: “İlk 11 kararlarımda milli takımın hiçbir rolü yok. Oyuncuların iyi bir hisle geri dönmesine çok seviniyorum. Bu benim yanıma aldığım bir faktör, çünkü oyuncuların iyi bir hisle olmasını istiyorum.”

Aynı zamanda Kompany’nin, milli takımlarında hayal kırıklığı yaşayan oyuncular için de bir tavsiyesi vardı. “Onlar bunu geride bırakabilir ve Bayern’deki son maçta sahip oldukları hisle geri dönebilirler: Evde 7-0, herkesin olağanüstü oynadığı bir maç.” Milli maç arasından hemen önce FC Bayern, Union Berlin karşısında gol şöleni yaşamıştı.

Vincent Kompany, HSV’deki oyunculuk deneyimini hatırlattı

Kompany, aktif futbolculuk döneminde de araya giren milli takım hayal kırıklıklarını görmezden gelmeyi önce öğrenmek zorunda kaldığını söyledi. “Belçika Milli Takımı’nda her zaman başarılı olmadım. HSV’de oynadığım dönemde dünya sıralamasında 70. ya da 80. sırada olduğumuzu çok iyi hatırlıyorum” diyen Kompany, yanında oturan sportif direktör Christoph Freund’a dönerek salondakileri güldüren bir şaka da yaptı: “Birkaç yıl önceki Avusturya gibi neredeyse.”

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

Belçika futbolunun o karanlık döneminde ise “takımımın en iyi oyuncularından biriydim, milli takıma gidiyordum, sonra Kazakistan’da, Ermenistan’da ya da Azerbaycan’da 0-2 ya da 0-3 kaybediyorduk. Sonra böyle kötü bir hisle geri dönüyorsun. Sonra Hollandalılar orada oluyor. Rafael van der Vaart ve Nigel de Jong (o dönem Hamburger SV’deki takım arkadaşları, editör notu) jakuzilerinde oturup ‘Belçika’ya ne oldu?’ diye soruyorlardı. Bir de tabii Almanlar. Böylece sürekli olumsuz bir his taşıyorsun. Ama sonra insanın sadece iyi bir hisle geri dönmesi gerektiğini öğrendim.”

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Vincent Kompany’den tahmin: “Düşüncelerinin arkasında Kimmich var”

Sonunda Kompany, neden bu sapmalara gittiğini de belli etti. “Şimdi Bischof ve Kimmich hakkındaki soruna gelelim, çünkü ismini söylememiş olsan da düşüncelerinin arkasında o var” diyerek muhabire dönen Kompany, tahminde bulundu. Görünüşe göre Kompany, Bischof’a yönelik olası övgüleri bilinçli şekilde sınırladı; çünkü bunların tersinden Kimmich’e karşı kullanılabileceğini zaten sezmişti.

Hatırlatalım: Kimmich, DFB takımında Yunanistan’a karşı alınan yenilgide hayal kırıklığı yarattı, ardından Jürgen Klopp’un kadro değişikliği kapsamında (kamuoyuna açık şekilde dile getirdiği isteğinin aksine) planlandığı gibi kamptan ayrılmak zorunda kaldı ve sonra Bischof ile Pavlovic’in parlayışını izlemekle yetindi. Bunun sonucu olarak Kimmich’in milli takımdaki değeri üzerine büyük tartışmalar yaşandı.

Kompany, monoloğuyla Kimmich’e dolaylı olarak FC Bayern formasıyla sezonun bu erken bölümündeki iyi performanslarını referans almasını önerdi. Aynı zamanda bu performansların, FC Bayern’daki teknik direktör kararlarında da ölçüt olduğunu vurguladı. Kompany, “Önemli olan şu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Union Berlin’e karşı kimin oynadığını ve ne kadar iyi oynadıklarını unutmadım. Bodö/Glimt’e karşı kimin oynadığını ve ne kadar iyi oynadıklarını unutmadım. Dortmund’a karşı Süper Kupa’da ve Stuttgart’a karşı kimin oynadığını unutmadım.” Her zaman sahadaydı ve çoğu zaman da ikna ediciydi: Joshua Kimmich.