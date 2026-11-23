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Rafael van der Vaart, Rondo adlı Ziggo Sport programında Donyell Malen'e övgüler yağdırdı. Yorumcu, AS Roma'nın hücum oyuncusunun ileride bir süperstarın seviyesine ulaşabileceğini düşünüyor.

“Malen'in potansiyel olarak Mbappé seviyesinde olduğunu hep söyledim. Ama bunu sahaya yansıtamıyor,” dedi Van der Vaart. Bu sırada Hollandalı futbolcunun Parma'ya attığı dört golün görüntüleri gösterildi.

“Roma'da tam yerini bulduğunu görüyorsunuz. Böyle toplar da ayağınıza gelir. Şans biraz yanınızda olur. Ama o çok dikkatli ve onu izlemek keyif veriyor,” diyen Van der Vaart, Hollanda milli oyuncusunu beğeniyle izledi. “Ayakları hafif ve ilk metrelerde hızlı. Umarım böyle devam eder.”

“Hollanda milli takımında işler hâlâ biraz zor ilerliyor. Bence bir noktada yeteneklerini orada da göstermesi gerekiyor,” diyen eski futbolcu, Malen'in Serie A'daki performansıyla Hollanda milli takımındaki performansı arasında büyük fark görüyor.

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Van der Vaart hemen önemli bir soru sordu: “Bütün oyunu Malen'in üzerine mi kurmalıyız? Çünkü o ne santrfor ne de sağ kanat oyuncusu. Roma'da serbest oynayan bir santrfor gibi. Serbest bir rolü var. Hollanda milli takımında bunu yapmak zor.”

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Ardından Guus Hiddink, “Roma'da topla buluşturuluyor ve dört gol atabiliyor. Ama Hollanda milli takımında son maçlarda yeterince topla buluşturulmadı,” dedi. “Bu durumda bir santrfor için işler zorlaşır.”

Sözü yeniden Van der Vaart aldı: “Bunu söylemekten utanmıyorum. Belki de benimle dalga geçilecek. Ama gerçekten Mbappé'nin seviyesine ulaşabileceğine inanıyorum. Fakat Malen zihinsel olarak biraz daha rahat. Bu dört golün ardından iki maç kendine izin verir.”

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“Bunu kesinlikle bırakmalı. Ama Malen'de o seviyeye gerçekten ulaşmak için gereken her şey var,” diyen Van der Vaart, İtalya'da oynayan 27 yaşındaki hücum oyuncusunun yeteneklerine yürekten inanıyor.

Malen, 12 golle Serie A gol krallığı yarışında zirvede. Roma da kısmen onun katkısıyla, lider ve rakibi Lazio'nun iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.