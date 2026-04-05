Van der Vaart sert çıktı: Eredivisie yıldızı, en üst seviyeye ulaşamadı

Pazar akşamı Studio Voetbal programında, lig şampiyonu PSV doğal olarak en önemli konuşma konusuydu. Masada Boudewijn Zenden, Wim Kieft ve Rafael van der Vaart, Eindhoven’ın şampiyon kadrosunun mutlak yıldızının kim olduğu konusunda tartışıyor.

Boudewijn Zenden, şampiyonluğun her zaman bir takım başarısı olduğunu vurguluyor, ancak bununla birlikte bazı öne çıkan isimlere de dikkat çekiyor. Eski kanat oyuncusuna göre, Ivan Perisic ve Jerdy Schouten gibi isimler güçlü bir sezon geçirdiler, ancak PSV'yi özellikle zor dönemlerde sürükleyen isim Ismael Saibari. Sonuncu isim, FC Utrecht'e karşı oynanan şampiyonluk maçında (4-3 galibiyet) iki gol ve bir asistle büyük bir etki yarattı.

"Saibari'nin bu sezon PSV'nin en önemli oyuncularından biri olduğu sonucuna varabilirsiniz," diyor Zenden. "Her zaman eksik bir şeyler vardır ve her zaman daha da gelişebilirsiniz. Ancak o, önümüzdeki yaz şüphesiz bir adım atacak bir oyuncu. Bunu da hak ediyor."

Wim Kieft, Saibari'ye daha eleştirel bir gözle bakıyor ve onu hala çok istikrarsız buluyor. "Devam etmeli. Her seferinde 'işte bu' diyorsun, ya tembellikten ya da yeteneğin yok, ama o zaman devam et."

"Çok iyi futbol oynayabiliyorsun, güçlüsün, hızlısın, gol atabiliyorsun," diye devam ediyor Kieft, Saibari hakkında. "Bazen 'her şey yolunda' diye düşündüğünü hissediyorsun. Anı yakala, içinde çok şey var."

Van der Vaart, Saibari konusunda daha da az hevesli. "Bunu çok zor buluyorum," diyor eski Ajax oyuncusu. "Beni pek çok kez ikna etti. 'İşte şimdi hazır' diye düşünüyorsun. Ama sonra onu bir Şampiyonlar Ligi maçında görüyorum ve 'hmm...' diyorum."

Van der Vaart, Saibari'nin en üst seviyeye çıkması konusunda ciddi çekinceleri var. "Bayern Münih'te ilk on birde yer alamazdı. Bunu söylemek benim için çok zor. Çok güçlü bir oyuncu, ama İngiltere'ye giderse... Orada herkes güçlü. O zaman geriye ne kalır? Gerçekten o kadar iyi bir tekniği var mı? O kadar hızlı mı? Sanmıyorum."

Van der Vaart'a göre PSV'nin şampiyonluğunun arkasındaki asıl isim Saibari değil, Perisic'ti. "Lider, her zaman iyi oynayan, formda olan ve sahada çok koşan kişidir. O da bunu her maçta yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde, ligde, kupada, hem savunmada hem de hücumda. Benim için bu konuda hiç şüphe yok."