Van der Vaart: 'Potansiyel olarak Ajax'taki açık ara en iyisi o, ama artık ondan bir şey olmayacak...'

Rafael van der Vaart, Tolu Arokodare’nin şimdilik Ajax’taki ilk 11 yerini kaybetmekten korkmasına gerek olmadığını düşünüyor. PSV’ye karşı alınan 1-3’lük yenilgiden iki gün sonra Ziggo Sport’taki Rondo programında, Tolu’nun şu anda Marcos Leonardo ve Kasper Dolberg’in önünde tercih edildiği Ajax santrfor sıralaması konuşuldu.

Tolu, cumartesi günü PSV karşısında yine ilk 11’de başladı ve 23. dakikada 1-1’lik golü attı. Bu nedenle Van der Vaart, teknik direktör Míchel Sánchez’in forveti ikinci yarının başlarında Dolberg için oyundan almasını dikkat çekici buldu. "Bence bu garip bir değişiklikti. Her şey gayet iyi gidiyordu ve golünü de atmıştı. O zaman ona güven ve biraz daha sahada bırak."

Theo Janssen da Tolu’nun özelliklerinden oldukça etkilenmiş durumda. "Bu santrforla ilgili güzel olan şey, orta saha çizgisi civarında da topları kontrol edebilmesi. O kadar sakin ki, rakiplerini üzerinden uzak tutabiliyor, topu basit oynuyor ve ardından yeniden kaleye doğru sprint atıyor. Hiç de sıra dışı işler yapmasına gerek yok. Bence gerçekten iyi bir santrfor."

Wim Kieft de Nijeryalı hücum oyuncusunun oyun tarzının Ajax’ın ihtiyaçlarıyla iyi örtüştüğünü görüyor. "Sahip olduğu özelliklerle onu buna göre değerlendirmelisin. Uzun ve güçlü, ona top atabiliyorsun. Ondan dripling yapmasını beklememelisin ama yapması gerekeni fazlasıyla iyi yapıyor."

Sunucu Wytse van der Goot bunun ardından Ajax’ın birinci santrforuna ilişkin tartışmanın şimdilik kapanıp kapanmadığını soruyor. Kieft buna olumlu yanıt veriyor ve Marcos Leonardo’nun şu ana kadar çok az iz bıraktığını belirtirken, Brezilyalı oyuncu hakkında henüz kesin bir hüküm vermek istemediğini de ekliyor.

Van der Vaart ise tam tersine Leonardo’ya güvenini koruyor. "Ben hâlâ ona inanıyorum. Jordi Cruijff’un onun hakkında söylediklerini yerinde buldum: 'Olması gereken yerde durmasından memnunuz, çünkü o fırsatları yakalıyor.' Bunların hepsini savunacak cephaneyi henüz bulamadım ama gerçekten çok fazla gol atacağını düşünüyorum."

Ardından, PSV karşısında Leonardo gibi sonradan oyuna giren Dolberg de gündeme geliyor. "Tabii hâlâ Dolberg de var, potansiyel olarak hepsinin en iyisi o", diyor Van der Vaart. "Sadece bir şekilde artık ondan olmayacak."