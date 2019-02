Van der Vaart: Messi'yi durdurmak imkansız, o başka bir gezegenden

Eski Real Madrid'li yıldız Rafael van der Vaart, Lionel Messi'nin asla durdurulamayacağına inanıyor.

Hollandalı yıldız Rafael van der Vaart'a göre yaşayan Barcelona efsanesi Lionel Messi'yi durdurmak imkansız.

Bir dönem Real Madrid'de forma giyen 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Van der Vaart, ezeli rakibinde forma giyen Messi için övgü dolu sözler sarfetti.

Cumartesi günü La Liga'da Sevilla ile karşılaşan Barcelona adına üç gol atan ve kariyerinin 50. hat-trick'ini kaydeden Messi, bu sezon 32 maçta 33 gol attı.

Kral Kupası yarı final rövanş maçından önce El Larguero'ya demeç veren Van der Vaart, "Messi başka bir gezegenden. Sevilla karşısında oynadığı oyunu izledim. Onu durdurmak imkansız. Her an her yerde. Topu hız ve tekniğiyle yönetirken onu savunamazsınız." ifadelerini kullandı.

La Liga'da Barcelona 57 puanla zirvedeki yerini korurken, Real Madrid rakibinin 9 puan ardında 3. sırada yer alıyor.