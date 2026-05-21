Van der Vaart meslektaşına alaycı bir şekilde şöyle dedi: "Onu gerçekten muazzam bir kaleci buluyorum..."

Rafael van der Vaart, Wes & Raf podcast'inde kaleciler hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Ajax ve Hollanda Milli Takımı'nda da forma giymiş olan eski orta saha oyuncusu, kalecilerin futbol tartışmalarına sık sık ve ısrarla karıştığını düşünüyor.

"Bence kaleciler oyun hakkında çok fazla konuşuyor. Kaleci olmak için boşuna kaleci olmuyorsun," diyor Van der Vaart gülümseyerek. Analist, eski Ajax direktörü Edwin van der Sar'ın, yayınlar sırasında kaleciler hakkında yorum yaptığında kendisine bazen mesajlar gönderdiğini anlatıyor.

"Bence bu biraz da Ajax'tan geliyor," diye yanıtlıyor Sneijder. "Orada kaleciler ve sol kanat oyuncularının biraz çılgın olduğu sık sık söylenirdi."

Van der Vaart daha sonra Ronald Waterreus'u örnek olarak gösteriyor. “Örneğin Waterreus'u gerçekten muazzam bir kaleci buluyordum, ama burada masada oturduğunda çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum,” diyor Van der Vaart. “O gerçekten kendisi, ama aynı zamanda gerçek bir kaleci.”

Eski milli oyuncu, Hamburger SV'de birlikte oynadığı Frank Rost'u da ikinci bir örnek olarak gösteriyor. Van der Vaart bu konuda daha fazla açıklama yapmıyor.