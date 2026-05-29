Van der Vaart, Koeman'ı Dünya Kupası planıyla ilgili 'yalan' söylerken yakaladı

Rafael van der Vaart, Ronald Koeman’ın iddiasına hiç inanmıyor. Milli takım teknik direktörü bu hafta, Dünya Kupası süresince sosyal medya dahil tüm medyadan tamamen uzak durmak istediğini belirtti.

Koeman Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek finallerde Hollanda medyasını görmezden gelmek istediğini söyledi. Teknik direktör, tam bir boykotun abartılı olacağına dair önerileri ciddiye almıyor. "O zaman belki mantıklı şeyler söyleyenlerle, daha az mantıklı şeyler söyleyenleri ayırt etmem gerekir. Ya da eski oyuncuları dinlemem gerekir."

Van der Vaart, Koeman'ın açıklamalarını saçmalık olarak nitelendiriyor. Wes & Raf podcast'inde "Bu bir yalan" diyor. "O her şeyi duyuyor. Duymazsa da basın sorumlusundan öğrenir."

Hollanda milli takımının basın sözcüsü Samuël Sanches, Oranje teknik ekibinin medyaya karşı tutumunda önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor. Geçenlerde Koeman'a Amerikan basketbol ligi NBA'deki katı kurallar hakkında bilgi verdi.

"Oradaki basketbolcular play-off'lara girer girmez sosyal medyadan uzaklaşıyorlar," diyor Koeman, Oranje kadrosu için de benzer bir yasak getirmeyi düşünüyor. "Belki. Ama bu çok zor olacak.

"Bu, bir balonun içinde olmanla ilgili. Tamamen performansa odaklanıyorsun. Ve dışarıdan gelen her şey dikkatini dağıtır ve enerji tüketir," dedi Koeman Çarşamba günü, Dünya Kupası kadrosu ile ilgili Hollanda milli takımının basın toplantısında.