Van Der Vaart: Joao Felix yanlış kulüpte oynuyor

Eski futbolcu Rafael Van Der Vaart, Joao Felix’in Atletico Madrid’in oyun planına uymadığını söyledi.

Kariyerinde bir dönem forması giyen Hollandalı eski futbolcu Rafael Van Der Vaart, Joao Felix'in yetenekli bir oyuncu olduğunu ancak yanlış kulüpte oynadığını söyledi.

Geçtiğimiz yaz 126 milyon euro'ya 'dan 'e transfer olan Joao Felix, tarihin en pahalı Portekizli oyuncusu olmuştu.

20 yaşındaki yıldız 2018-2019 sezonunda forma giydiği 37 maçta 19 kez ağları sarsmıştı.

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Daha fazla takım

Joao Felix'in Atletico Madrid'de yeterince etkili olamadığını ve bunun sorumlusunun teknik direktör Diego Simeone olduğunu söyleyen Van Der Vaart, "İyi bir oyuncu ama yanlış kulüpte. Ona imza attırdıklarında Simeone'nin farklı bir oyun planına geçeceğini düşünmüştüm ama yanılmışım" dedi.

Maç kazanmanın önemli olduğunu ancak eldeki oyunculara göre plan yapılması gerektiğini söyleyen Van der Vaart, "Atletico Madrid çok kompakt şekilde oynayan ve savunmaya fazla önem veren bir takım. Felix yanlış bir takımda ve yanlış bir hocayla çalışıyor. Atletico Madrid ona göre değil" diye konuştu.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 resmi maça çıkan Joao Felix, 4 gol atıp 2 asist yaptı.