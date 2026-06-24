Van der Vaart’ın övdüğü orta saha oyuncusu, İngiltere’de sözleşme imzalamaya çok yakın

Gibson Yah, muhtemelen FC Volendam formasıyla son maçını oynamıştır. Gazeteci Mounir Boualin, Çarşamba günü yaptığı haberde, orta saha oyuncusunun İngiltere Championship’te mücadele eden Bristol City’ye transfer olacağını bildirdi.

Boualin, kaynaklarına dayanarak, balıkçı kasabasından gelen ve 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Yah'ın yaz transferi konusunda Volendam'ın, bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunan bir anlaşmaya vardığını doğruladı.

Yah da şu anda Bristol City ile anlaşmaya çok yakın. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrolünden sorunsuz geçmesi halinde, geçen sezon orta sıralarda yer alan kulüple birkaç sezonluk sözleşme imzalayacak.

Takımdan ayrılacak olan Yah, geçen yıl Volendam tarafından FC Utrecht’ten transfer edilmişti; o dönemde Utrecht’in genç takımında forma giyiyordu. Orta saha oyuncusu güçlü bir sezon geçirdi, ancak Volendam’ın gelecek yıl Keuken Kampioen Divisie’de oynamasını engelleyemedi.

Yah, 2014 ile 2022 yılları arasında Ajax'ta forma giymişti. Johan Cruijff ArenA'da beklenen büyük çıkışını gerçekleştiremeyince FC Utrecht'e transfer olmuştu. Dört yıl sonra ise ilk yurt dışı macerasına atılmak üzere.

Yah’ın yaz transfer döneminde Volendam’a ne kadar transfer ücreti ödeneceği henüz bilinmiyor. Transfermarkt, Nijeryalı kökenli orta saha oyuncusunun değerini 1,3 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Rafael van der Vaart, geçen yıl Voetbal International’a verdiği röportajda Yah hakkında övgü dolu sözler sarf etmiş ve ona göre Yah’ın “en üst seviyeye ulaşmak için gereken her şeye sahip” olduğunu belirtmişti. Hans Kraay junior da onu övmüştü ve Andries Jonker, Ajax, PSV ve Feyenoord’a 1,93 metre boyundaki bu Amsterdamlı oyuncuyu yakından incelemeleri çağrısında bulunmuştu.