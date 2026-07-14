Rafael van der Vaart ve Pierre van Hooijdonk, Dünya Kupası yarı finalinde zayıf bir Fransa takımını (0-2) mağlup eden İspanya’nın performansından keyif aldılar. NOS’un analizine göre, Fransızlar hücumda tamamen etkisiz kaldılar.

Van der Vaart, İspanya'nın yarı final maçını “hak ettiği bir galibiyetle” kazandığını söyledi. “Tüm turnuva boyunca oynadıkları gibi oynadılar: kontrolü ellerinde tutarak. Maç boyunca topa dokunamıyorsunuz. Çok az şansları var. Ama birkaç güzel atak gördüm.”

Eski orta saha oyuncusu ise Fransa hakkında sert bir yargıda bulundu. “Şu Rabiot, kendini lunaparktaki atlıkarıncada sanıyordu. Bir de birkaç tane daha vardı. Sahada ayakları yere basamıyorlardı. Dembélé’ye gelince ise her zaman şu hissi uyandırıyor: ya dünya klasında, ya da bazen amatör seviyesinde. İkisi arasında pek bir orta yol yok.”

Van Hooijdonk, İspanya’ya da övgüde bulundu. “Turnuvanın en iyi takımıyla karşı karşıya. Çünkü ben hâlâ öyle düşünüyorum,” diyen eski forvet, yarı final öncesinde Fransa’yı favori olarak görüyordu.

“Görünüşe göre Fransa biraz formsuz bir gün geçirdi. Ama bu şekilde İspanyollara haksızlık etmiş olursunuz. Onlar Fransızları gerçek yüzleriyle ortaya çıkardılar. Fransızların forvet hattındaki kalitesini neredeyse hiç iş başında göremediğimiz ilk kez oldu. Uzun süre büyük bir daire içinde dolaşıp durdular,” diyen Van Hooijdonk, İspanya’dan oldukça etkilendi.

İspanya takımı şimdi Arjantin ile İngiltere arasındaki diğer yarı final maçının sonucunu bekliyor. İki ülke Çarşamba günü Atlanta’da karşı karşıya gelecek.