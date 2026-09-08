Van der Vaart fikrini radikal biçimde değiştirdi: "Tamamen yanlış değerlendirmişim, onun hayranıyım"

Rafael van der Vaart, uzun yıllardır Club Brugge’ün değişmez isimlerinden biri olan Hans Vanaken’den etkilendi. Ziggo Sport yorumcusu, salı günü Aston Villa ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, “Bana tamamen yanıldığımı kanıtladı” dedi.

Van der Vaart, birkaç yıl önce Hollanda Milli Takımı’nın Belçika ile oynadığı bir maç öncesinde Vanaken’i sert sözlerle eleştirmişti. “Her yerde Vanaken, Vanaken, Vanaken duyuyorum... Ama o aslında hiçbir şey yapamıyor. Odun gibi bir adam.”

Yani Van der Vaart’ın, 34 yaşındaki Vanaken’e çok da hayran olmadığı dönemler vardı. Eski orta saha oyuncusu, Belçikalı tecrübeli isimle ilgili analizinde, “Biraz odun gibi göründüğünü fark ediyorsunuz. Başlarda benim de pek hoşuma gitmiyordu” itirafında bulundu.

Van der Vaart, artık Club Brugge kaptanı hakkındaki fikrini tamamen değiştirmiş durumda. Kuzey Hollandalı isim, Vanaken’le ilgili görüşünü revize ederken, “Artık bana onu tamamen yanlış değerlendirdiğimi kanıtlıyor” diyecek kadar dürüst davrandı.

“Her maçta oyunu büyük bir kontrolle ve futbol aklıyla oynuyor. Ayrıca çok iyi bir oyun görüşü de var. Onun büyük bir hayranı oldum” diye ekledi hayranlığını gizlemeyen Van der Vaart.

Vanaken, 2015’ten bu yana Club Brugge forması giyiyor ve şu ana kadar 571 maça çıktı. Hücumcu orta saha, Belçika’nın köklü kulübü adına 152 gol attı ve 115 asist yaptı.

Club Brugge kaptanının ayrıca Belçika Milli Takımı’nda 40 maçı bulunuyor. Vanaken, son Dünya Kupası’nda ABD’ye karşı oynanan son 16 turu maçında gol attı (1-4 galibiyet). Dünya Kupası, Belçika için çeyrek finalde sona erdi; burada daha sonra dünya şampiyonu olacak İspanya fazla güçlü çıktı.