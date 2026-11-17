Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Rafael van der Vaart, UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilginin ardından Hollandalı oyuncuların performansını sert bir dille eleştirdi. Van der Vaart, aynı zamanda Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong'un yeteneklerini övdü ve onun Hollanda Milli Takımı'nın en iyi oyuncusu olduğunu vurguladı.

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Van der Vaart, De Jong'un fiziksel sorunlar nedeniyle Almanya maçında forma giyememesinin çok büyük etki yarattığını belirterek Barcelona oyuncusunun yeteneklerinin hak ettiği değeri görmediğini söyledi.

Daha önce Real Madrid ve Real Betis formaları da giyen eski Hollandalı yıldız, şunları söyledi: "Bazen rakip sizi geriye çekilmeye zorlar ama oyuncuların yürüyüşüne bakın. Sanki pantolonlarına işemişler ve sırtlarında patates çuvalları taşıyorlarmış gibi görünüyordu. Yorgun görünüyorlardı ve canlılıktan yoksundular."

Van der Vaart, NOS kanalına yaptığı açıklamada, Xavi Hernández'in yönetimindeki dönemde fiziksel sorunlar nedeniyle Almanya karşısında Hollanda kadrosunda yer alamayan Barcelona oyuncusu Frenkie de Jong'u savunma fırsatını da kaçırmadı.

Van der Vaart, "Frenkie'nin yeteneklerine yeterince değer vermiyoruz. De Jong'un yokluğu çok etkili oldu ve bence yetenekleri gereken değeri görmüyor. Topu sürekli kendine çekiyor ve top ayağındayken çok sakin" dedi.

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43 yaşındaki eski Hollandalı yıldız, Barcelona oyuncusunun önemini vurgulayarak şöyle devam etti: "En iyi oyuncularınızın sahada olmasını istersiniz ve en iyisi Frenkie de Jong."

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Rafael van der Vaart'ın sözleri, Frenkie de Jong'un özellikle Barcelona'da performansının yeterince takdir görmediğini düşündüğü için kısa süre önce bizzat dile getirdiği eleştirileri de güçlendiriyor.

De Jong daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Etrafımda her zaman biraz gürültü oluyor, özellikle de ortada olmadığım zamanlarda. Şu ya da bu sebeple, bu durum maçların olmadığı yaz döneminde ya da sakatlandığımda yaşanıyor."

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De Jong sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Şu anda kendimi çok iyi ve fiziksel olarak çok güçlü hissediyorum. Benim etrafımda gürültü mü var? Benim hakkımda her zaman diğer oyunculardan daha fazla konuşulduğu hissine kapılıyorum ama belki de bu, benim hakkımda konuşulduğunda oluşan kişisel bir izlenimdir. Bunlar üzerinde pek bir etkim olan şeyler değil."

De Jong, 2019 yılında 75 milyon euro karşılığında Ajax'tan Barcelona'ya transfer olmuştu.

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Hollandalı oyuncu, topu ayağında tutma, baskı altında hareket etme ve topla savunma bölgesinden çıkma becerilerinin yanı sıra üstün oyun görüşü ve oyunun yönünü değiştirebilme yeteneği sayesinde uzun yıllar orta sahayı yöneteceği yönündeki büyük beklentilerle 2019 yazında Barcelona'ya katılmıştı.

Katalan ekibindeki kariyeri boyunca Barcelona forması giyen Hollandalı futbol efsanelerinin birçoğunu geride bırakmayı başaran De Jong, 300 maça ulaşarak Phillip Cocu ve Ronald Koeman'ı geride bıraktı ve kulüp tarihinde resmi maçlarda en çok forma giyen Hollandalı oyuncu oldu.