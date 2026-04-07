Van der Vaart, bu şöhret meraklılığından bıkmış durumda ve bunun sona ermesini istiyor

Ziggo Sport analistleri, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki maçın ardından Vinícius Júnior'un davranışları hakkında sert eleştirilerde bulundu. Özellikle Rafael van der Vaart, Real Madrid'in yıldızını hiç esirgemedi ve durumdan son derece rahatsız olduğunu açıkça belli etti.

Bayern Münih, Salı akşamı Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde 1-2'lik güzel bir galibiyet elde etti. Almanlar, Luis Díaz ve Harry Kane'in golleriyle rahat bir üstünlük sağladı, ardından Kylian Mbappé maçın son dakikalarında bir golle skoru değiştirdi. Real Madrid'in son dakikalardaki hücumlarına rağmen, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımının galibiyeti değişmedi.

Televizyondaki maç sonrası programında, Vinícius'un davranışları sunucu Hélène Hendriks, Van der Vaart ve Danny Blind tarafından ayrıntılı olarak tartışıldı. Hendriks konuyu şöyle açtı: "Son olarak Vinicius, siz bu olayı nasıl değerlendirdiniz?"

Van der Vaart hemen net bir cevap verdi: “Korkunç.”

Blind, durumu biraz yumuşatmaya çalışır ve önce Vinícius'un niteliklerine dikkat çeker. “Şey, bakın, o çok tehlikeli bir şekilde oynamaya devam ediyor. Hızıyla, 61. dakikadaki o pozisyonda Neuer'i daha geniş bir alandan geçmeliydi.”

Yine de Blind de bu davranıştan kaçınamaz. “Ama tabii ki yine de ona sinirlendik. Her küçük faulü penaltı olarak görüyor.”

Van der Vaart daha sonra devam ediyor ve ona göre en önemli soruyu soruyor: “Bunu nasıl ortadan kaldırırsınız? Çok yazık oluyor, çünkü o gerçekten çok iyi bir oyuncu. Aslında bu konuyu konuşmak istemiyorsunuz, ama siniriniz bozuluyor. Hafif bir darbe alıyor, yerde kalıyor, sonra kalkıyor ve en iyisi kırmızı kart görmek istiyor.”

“Evet, en çılgın şeyler. Çok yazık,” diyor Van der Vaart. Hendriks bunu “üzerinde biraz leke” diyerek isabetli bir şekilde özetliyor, ardından Van der Vaart şöyle yanıtlıyor: “Kesinlikle.”