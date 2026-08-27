Rafael van der Vaart ve Wim Kieft, Ajax’ın FC Sion’u 5-3 mağlup ettiği spektaküler galibiyetin ardından Jorthy Mokio’ya eleştiriler yöneltti. Amsterdam ekibi perşembe akşamı Conference League’in lig aşamasına yükseldi, ancak Ziggo Sport yorumcularına göre Míchel Sánchez’in takımı yine rakibine fazlasıyla alan bıraktı.

Ajax maça mükemmel başladı ve henüz 33. saniyede Youri Baas’ın golüyle öne geçti, ancak ardından Sion’un Winsley Boteli ile iki kez fileleri havalandırmasına engel olamadı. Van der Vaart, özellikle top kayıplarında Ajax’ın ona göre sık sık başını ağrıtan aynı kırılganlığını yine gördü. “Ajax çok sık fazla açık oynuyor. Bunu bugün de gördünüz: topu kaybettiklerinde durum hemen çok tehlikeli hale geldi.”

Eski orta saha oyuncusuna göre Ajax’ın sahadaki yerleşimi daha iyi olmalı. Van der Vaart, “Hepsi kıçlarını ceza sahasına dönüp koşuyor. Bunların hepsinin daha iyi olması gerek” derken, Ajax’ın sonunda Davy Klaassen, Tolu Arokodare ve Oliver Edvardsen’in golleriyle farkı rahat şekilde açtığını gördü.

Kieft daha sonra Mokio’nun performansına odaklandı. Genç Belçikalı, ilk yarıda sakatlanan Youri Regeer’in yerine oyuna girdi ve devre arasında Klaassen’in daha önce oynadığı pozisyona geçti. “Bunu o Mokio’da da görüyorsun. İkinci yarıda Klaassen’in yerine geçip oynuyor. Ne kadar da dikkatsiz! Sadece basit oyna, anlıyor musun.”

Van der Vaart ise Mokio’nun oyununu daha basit tuttuğunda çok değerli olabileceğini düşünüyor. “Benim hissim şu: eğer ona ‘sen sadece 6 numarasın ve üç metreden fazla pas atmayacaksın’ dersen, o zaman gerçekten dünya çapında bir oyuncu elde edersin.”

“Sadece korkum şu ki kendisini aslında olduğundan çok daha iyi görüyor. Ya da diyelim ki şu anda olduğundan. Sanki keyfine göre futbol oynamak istiyor gibi görünüyor ama artık bu gençlik futbolu değil.”

Eski Ajaxlı’ya göre Ajax orta sahasında oynamak daha fazla disiplin ve ciddiyet gerektiriyor. “Orada sadece ciddi oynaman gerekiyor. Ajax’ın şu anda bir 6 numarası yok ve o orada oynayabilir. Bence artık ilk 11’de yer bulması gerekiyor.”