Van der Sar: De Ligt ve Ronaldo aynı mentaliteyi paylaşıyor

Matthijs De Ligt, eski kulüp yöneticisi Edwin van der Sar'a göre Cristiano Ronaldo ile ortak bir özellik taşıyor.

'lı yönetici Edwin van der Sar, eski oyuncuları Matthijs de Ligt'ın ile benzerliğine değindi.

Van der Sar, ESPN 'e yaptığı açıklamada 'ta top koşturan De Ligt'i, Ronaldo ile karşılaştırdı ve dünyanın en iyi futbolcuları arasında bulunmalarının yanı sıra benzer bir manteliteyi de paylaştıklarını söyledi:

"De Ligt hayatı boyunca Ajax'taydı. Kariyerinde büyük bir adım atıp ailesi ve kız arkadaşıyla birlikte yeni bir şehre taşınmalı, yeni bir dil öğrenmeli ve takım arkadaşlarıyla tanışmalıydı. Her zaman gelişime açık olan bir mentaliteye sahip ve bu da onu dünyanın en iyi savunmacıları arasına sokuyor. Bu durumu birkaç futbolcuda daha gördüm. Onlardan biri ise Cristiano Ronaldo. De Ligt gibi aynı arzu ve doyumsuzluğa sahip. Matthijs, Ajax'ta her şeyimizdi. Kaptanımız ve defanstaki kayamızdı."

, EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda 'yı 3-1 mağlup etti. Portakallar, 13 Ekim Pazar günü Belarus ile karşılaşacak.