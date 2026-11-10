Van der Meijde, Ajax Teknik Direktörü Míchel'in tercihi karşısında şaşkına döndü

Andy van der Meijde, Míchel Sánchez'in Ajax'ta sahaya sürdüğü ilk 11'lerden rahatsız. Eski hücum oyuncusu, Davy Klaassen'ın sık sık sağ kanatta sahte kanat oyuncusu olarak görevlendirilmesini anlaşılmaz buluyor.

İspanyol teknik direktör, Steven Berghuis'in de aralarında bulunduğu oyuncuların sakatlıkları nedeniyle Klaassen'ı ileri kaydırmaya karar verdi. Bu tercih, FC Groningen karşısında alınan 2-5'lik galibiyette işe yaradı. Ancak Van der Meijde'ye göre FC Twente deplasmanında aynı ölçüde başarılı olmadı.

"Klaassen'ı sağ kanatta oynatıyorsan... Tüm saygımla söylüyorum, o her zaman önemli bir oyuncu oldu ama onu sağ kanada koyma. Orta sahada, forvetin arkasında falan oynat. Böyle olmaz ki! Klaassen artık savunmada yetersiz kalıyor" diye çıkıştı analist, Voetbaltijd programında. Programın yayıncısı 1Twente.

Van der Meijde, Ajax'ın pazar günü Twente karşısına çıktığı ilk 11'i genel olarak da dikkat çekici buldu. "İki genç stoper (Bouwman ve Janse, editörün notu). Bir de önlerinde Baas oynuyor."

Şaşkınlığını gizleyemeyen Van der Meijde, Ajax teknik direktörüne şu mesajı verdi: "O da orada pek fazla oynamadı. Sonra FC Twente gibi güçlü bir takıma karşı bu şekilde sahaya çıkıyorsun. Ben Daley Blind'ı ilk 11'de oynatırdım."

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Blind, pazar günkü maçın son bölümünde Ajax adına oyuna girdi. Ajax o sırada 1-2'lik üstünlüğünü korumaya çalışıyordu. Ancak uzatma dakikalarının sonlarında işler yine ters gitti: Lucas Rosa, Ramiz Zerrouki'nin formasını çekince Twente penaltı kazandı. Wout Weghorst penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi.

Ajax, millî maç arasının ardından lige ADO Den Haag'ı evinde ağırlayarak dönecek. Bir hafta sonra ise Feyenoord'a karşı her zaman büyük çekişmeye sahne olan Klasik oynanacak.