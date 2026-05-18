René van der Gijp, Cristiano Ronaldo’yu (41) hâlâ yakından takip ediyor. Dordrechtlı analist, şu anda Vandaag Inside’ın Dünya Kupası yayınları için Curaçao’ya yerleşmiş olsa da, Al-Nassr’ın forvetinin kariyerinin sonbaharında sergilediği performanstan pek memnun değil.

"Her gün Portekiz'in teknik direktörüne 'Ronaldo'yu Dünya Kupası'na götüremezsin. Artık bu mümkün değil. Ama yine de bunu yapmak zorunda' denildiğini hayal edebiliyor musunuz?" Van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp'te bir an için milli takım teknik direktörü Roberto Martínez'in yerine kendini koyuyor.

"Başka çaresi yok. Ve onu kadroya almak zorunda. Adam 41 yaşında, artık olmaz. Her seferinde o görüntüleri izliyorum, artık olmaz. Son iki maçı izledim, artık olmaz," diyor Gijp, Ronaldo'nun aslında futbolcu olarak veda etmesini açıklaması gerektiğini düşünüyor. "Ve bu sorun değil. Çünkü o 41 yaşında."

Masadaki diğer konuk Wim Kieft ise Ronaldo'ya karşı çok daha yumuşak bir tavır sergiliyor. "Dünya Kupası elemelerinde yine de epey gol attı. Gerçi Liechtenstein seviyesindeki ülkelere karşıydı. Ronaldo akıllıysa, ki öyle. Tek yapması gereken sürekli kaleye yaklaşmak. Sürekli kale önünde olmalı."

"Ronaldo bir gol atarsa, bence üç, dört gol atar," diyen Kieft, 2016 Avrupa Şampiyonu Portekiz'in liderini şimdiden yazmaktan kaçınıyor. "Ama bu gerçekten tuhaf olurdu."

Van der Gijp da bu görüşü destekliyor. ''Görüntülere bir bakın. Artık olmuyor. Tek başına kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve ne yapacağını bilemiyor.''

Martínez'in yakında Portekiz'in kesin Dünya Kupası kadrosunu açıklayacağı tahmin ediliyor. Ronaldo şu anda 226 uluslararası maça çıkmış durumda ve bu maçlarda 143 gol attı.