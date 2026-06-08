Van der Gijp, Van Persie'ye anlayış gösteriyor: "Bu tür insanlarla uğraşmak zorunda kalırsın"

Robin van Persie'nin Feyenoord'dan kovulması, KieftJansenEgmondGijp programında elbette ayrıntılı bir şekilde tartışılıyor. René van der Gijp, antrenörlük kariyerinin henüz başlangıç aşamasında olan Rotterdamlı teknik direktör için durumun özellikle üzücü olduğunu düşünüyor.

"Sen ve ben Van Persie için bunu hiç hoş bulmuyoruz," diyor Van der Gijp, Feyenoord'daki teknik direktörün kovulmasıyla ilgili tartışmaya masadaki arkadaşı Wim Kieft'i de dahil ediyor. "Çünkü biz şöyle düşünüyoruz: Adam finansal olarak bağımsız, sanırım. Ve böyle birinin antrenörlük dünyasına girmeye karar vermesi durumunda, Andries Noppert gibi tiplerle uğraşmak zorunda kalırsın."

"Ve DSO 5'te oynamış Valentijn Driessen, senin hakkında köşe yazıları yazmaya başlıyor. Bu da imkansız. Ya da AC Milan'da oynayan ve birdenbire patron olan Zlatan Ibrahimovic gibi. Herkes onu dinliyor, ama kimse neden dinlediğini bilmiyor," diye esprili bir şekilde devam ediyor Van der Gijp.

"Oldukça iyi başlamıştı. Ama sonra bir sakatlıktan diğerine geçti. Evet, o zaman ne yaparsın? Ben sadece onunla iyi bir konuşma yapmış ve ona bir yıl daha şans vermiştim," diyor Dordrecht'li analist, Feyenoord yönetiminin Van Persie'yi göndermesi kararına oldukça şaşırmış bir şekilde.

Sunucu Michel van Egmond da söze katılıyor: "Bence taraftarların baskısı bu kararda çok büyük rol oynadı. Taraftarların çoğu ondan bıkmıştı. Ve Feyenoord'da bu her zaman önemli bir faktördür."

Van der Gijp daha sonra, Van Persie'yi teknik direktör olarak atayan ve kulüpten ayrılan teknik direktör Dennis te Kloese'ye odaklanıyor. "O şöyle düşündü: Zaten bir teknik direktörü (Brian Priske, ed.) kovdum. Ve transferlerim de pek iyi değil. O da bu konuda payı var. Şöyle düşündü: Onu kovarsam, ben de ayrılmak zorunda kalırım."

Oliver Glasner, Feyenoord için en güçlü adaylardan biri, ancak Avusturyalı teknik adam AC Milan'daki gelişmeleri bekliyor. 1908.nl'ye göre, Sint-Truiden'in teknik direktörü olarak güçlü bir sezon geçiren Wouter Vrancken de adaylar listesinde yer alıyor.