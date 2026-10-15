Van der Gijp şimdiden çok pahalı bir transfer fiyaskosu görüyor: "Onların elinden tutmayacak, kesinlikle tutmayacak"

René van der Gijp, Joey Veerman'ın Borussia Dortmund'daki ve Mika Godts'un Paris Saint-Germain'deki başarı şansından ciddi biçimde şüphe duyuyor. Vandaag Inside yorumcusu, iki oyuncunun da Avrupa'nın en üst düzeyinde fark yaratmakta zorlanacağını düşünüyor.

Van der Gijp özellikle Veerman'a yönelik eleştirilerinde sert. Ona göre eski PSV oyuncusu, Alman kulübünü sırtlayacak niteliklere sahip değil.

Van der Gijp, perşembe akşamı Vandaag Inside'da önce PSV ve Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi maçlarına değiniyor. PSV, RB Leipzig'e 1-0 kaybederken Feyenoord, Como'yu etkileyici bir performansla 3-2 mağlup etti. Van der Gijp, "Hem PSV'nin hem de Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi adına çok iyi bir izlenim bıraktığını düşünüyorum" diyor.

Feyenoord'u kasteden Van der Gijp, "Nasıl bakarsanız bakın, İtalya'nın üçüncüsüne karşı zaman zaman üstün taraf olmayı son derece etkileyici buluyorum" diyor. "Aynısı PSV için de geçerli. Sadece bir devre izledik ama o devrede onlar da üstün taraftı. O penaltıyı gole çevirselerdi hiçbir sorun olmayacaktı."

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Van der Gijp, PSG'deki Godts'u eleştirdi

Ardından konu Anis Hadj Moussa'nın bonservis bedeline geliyor. Feyenoord'un geçen yaz Al-Ittihad ile 42 milyon avro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edilmişti ancak hücum oyuncusu sonunda Rotterdam'da kaldı. Van der Gijp, Cezayirli oyuncu için bu bedeli çok iyi buluyor.

Van der Gijp, "Hadj Moussa için 42 ila 45 milyon avroyu da gayet iyi bir bedel olarak görüyorum çünkü onun Paris Saint-Germain'e gideceğini sanmıyorum. Onlar da Godts'u görünce yine ürkmüşlerdir. İçlerinden 'Aman Tanrım...' diyorlardır" ifadelerini kullanıyor.

Van der Gijp daha sonra, geçen yaz yaklaşık 20 ila 25 milyon avro karşılığında PSV'den Borussia Dortmund'a giden Veerman ile karşılaştırma yapıyor. "Hep söylediğimi söylemeye devam edeceğim. Bu Veerman için de geçerli. PSV'deki Veerman'ın Dortmund'a bir faydası yok. Seviye atlaması gerekiyor. Bunu da yapamayacak çünkü artık bunun için fazla yaşlı (neredeyse 28 yaşında, editörün notu)."

Van der Gijp'e göre Avrupa'nın üst düzey kulüplerindeki yabancı oyuncular ayrıca daha fazla baskıyla karşılaşıyor. "Şimdi Dortmund'da da o insanların... Bakın, işler yolunda gitmediğinde gözler yabancılara çevriliyor. Yabancılar ve onlar için çok para ödeniyor. Ve o, Dortmund'u sırtlayamayacak. Kesinlikle sırtlayamayacak."