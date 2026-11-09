Pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp yorumcuları Noa Lang'ı eleştirdi. Kanat oyuncusu, Napoli'nin son maçlarında İtalyan kulübünün fanatik taraftarlarını rahatsız etti.

Lang'ın, Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto ile oynanan maçın ardından takımla birlikte deplasmana gelen taraftarlara teşekkür etmediği öne sürüldü. Sol kanat oyuncusu, pazar günkü Lazio maçından sonra da aynısını yapacak gibi görünüyordu. Ancak takım arkadaşları onu deplasman tribününün önüne çağırdı.

Lang'ın o maçta kendi taraftarlarına yönelik bir hareket yaptığı da öne sürüldü ve bu, tepki çekti. Topa her dokunuşunda yuhalandı.

Van der Gijp, "Adım Hamsik, Maradona ya da Pirlo olsaydı bunu yapardım. Taraftarlara, 'Dinleyin, bize karşı olmak yerine arkamızda durmanız daha iyi. Bunun kimseye faydası yok' derdim" dedi.

Van der Gijp, kendi sözlerine kahkaha atarak "Ama Noa Lang şu anda saha görevlisine hitap edecek konumda bile değil. Hele fanatik taraftarlara hiç değil" diye konuştu.

Wim Kieft de söze girerek "Şu Noa Lang'a göre sorun hiçbir zaman kendisinden kaynaklanmıyor. Gittiği her yerde tartışma konusu oluyor. Yine bir mesele çıkıyor, yine bir şey yaşanıyor. Demek ki kendini pek tanımıyorsun" dedi.

Kieft, "En berrak düşündüğün anlar uyandığın anlardır. O zaman 'Bu iyi olmadı. Farklı davranmalıydım, bunu söylememeliydim' diye düşünürsün" dedi. Van der Gijp de "İki yıldır buradayım ve iki gol attım. Bu pek fazla değil" diye ekledi.