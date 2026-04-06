Van der Gijp, PSV'nin yıldızı Ismael Saibari için ideal kulübü belirtiyor

René van der Gijp, bir süredir Ismael Saibari'nin hayranı. Bununla birlikte, Dordrechtli analist, PSV'nin hücumcu orta saha oyuncusunun Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinden birine transfer olacağını pek olası görmüyor; bu görüş, Pazartesi günü Vandaag Inside programında ortaya çıktı.

Sunucu Wilfred Genee, PSV'li oyuncunun ne kadar para kazandıracağını öğrenmek istiyor. Van der Gijp ise hemen konuyu başka bir yöne çeviriyor. "Saibari, Avrupa'nın büyük on dört kulübüne, Bayern Münih gibi takımlara gitmeyecek. Ben öyle düşünmüyorum. Daha çok Borussia Dortmund ya da başka bir kulüp olacağını düşünüyorum."

Van der Gijp, orta saha oyuncusunun özellikle Avrupa sahnesinde parladığını gördü. "Saibari, Şampiyonlar Ligi'nde birkaç iyi maç çıkardı. Özellikle Bayern karşısında iyi olduğunu düşündüm, o maçta muhteşem bir gol de attı. Ve o tuhaf Kompany onu tanıyor."

"Şu anda PSV'nin en iyi oyuncusu," diye onaylıyor Derksen. Valentijn Driessen de Saibari'yi çok takdir ediyor. "O kadar iyi ki, Hollanda futbolunu aşmış durumda."

Derksen ardından bir gözlemde bulunuyor. "Bana hep biraz fazla kilolu gibi geliyor." Van der Gijp hemen bu konuya değiniyor. "Kafası biraz iri, ama bu sorun değil."

"Ama gücü var ve hücumda etkili. Bu, Veerman'dan farklı bir şey. O başka bir hikaye," diyor PSV'nin eski kanat forveti, Saibari hakkında yine coşkuyla konuşuyor. "Feyenoord deplasmanında da sol ayağıyla muhteşem bir gol attı."

"Ve Saibari, elbette tanıdığı Kompany'nin 'bu bana işime yarar' diye düşünmesi konusunda şanslı olmalı. Çünkü Bayern'de orta sahada üç oyuncusu varsa, toplamda beş oyuncusu olması gerekir. Hepsi de aynı derecede iyi olan," diyor Van der Gijp, olası bir Bayern transferini öngörerek.

Driessen son olarak, Hollanda'dan gelen oyunculara artık 70 milyon euro ödenmeyeceğini belirtiyor. "Belki 30 ya da 35 milyon euro. PSV'deki sözleşmesinin ne kadar süreceği konusunda bir bilgim yok." Saibari'nin Eindhoven'daki sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor.