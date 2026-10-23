Feyenoord'un Real Betis'e 1-0 yenilmesinin ardından Sem Steijn ile Anis Hadj Moussa arasında yaşanan tartışma, Vandaag Inside programında da gündem oldu. René van der Gijp ve Martijn Krabbendam, Steijn'ın yaşadığı hayal kırıklığını anlıyor ancak Hadj Moussa'nın davranışının oyun tarzının bir parçası olduğunu düşünüyor.

Feyenoord, perşembe akşamı Isco'nun penaltıdan attığı golle Real Betis'e 1-0 mağlup oldu. Son düdüğün ardından Steijn ile Hadj Moussa tartıştı ve iki takım arkadaşının araya girilerek ayrılması gerekti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, durumu gereğinden fazla büyütmek istemedi ve üst düzey futbolda bu tür gerginliklerin yaşanabildiğini söyledi.

Krabbendam da bu sözlere katılıyor ve olayın neden bu kadar büyütüldüğünü anlamıyor. Voetbal International muhabiri, "Feyenoord'da gerçek kavgalar gördüm; örneğin Bruno Martins Indi ile Graziano Pellè arasında. Şimdi Hadj Moussa topu içeri çevirmiyor, Steijn boşta olmasına rağmen Van Bronckhorst'un neredeyse arabuluculuk yapması gerekiyor" dedi. Krabbendam'a göre oyuncular birbirlerine düşündüklerini açıkça söyleyebilmeli.

Van der Gijp ise Steijn'ın, Hadj Moussa'nın çevresini görmemesine bu kadar öfkelenmesini şaşırtıcı buluyor. Yorumcu, "Feyenoord'da topu içeri çevirmemesini bekleyebileceğiniz bir kişi varsa o da Hadj Moussa" diyor. Bunun üzerine Wilfred Genee, böyle bir şey için neden tartışıldığını soruyor. Johan Derksen'e göre Cezayirli oyuncunun davranışının açıklaması basit: "İçeri kat edip sol ayağıyla şut çekmeye odaklanmış."

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Van der Gijp da Hadj Moussa'nın bireysel bir hamleye başladığında takım arkadaşlarını pek görmediğini vurguluyor. Eski forvet, "Bir kez daha topu çekiyor, bir kez daha çekiyor, bir kez daha dönüyor. Bakmıyor da. Steijn'ı gördüğünü sanmıyorum" diyor ve kanat oyuncusunun esas olarak karşısındaki rakiple meşgul olduğunu belirtiyor. Krabbendam ise bunun diğer yönüne dikkat çekiyor: "Onu o yapan da bu. Bir teknik direktör için zor bir oyuncu çünkü aynı zamanda maçların sonucunu belirliyor."

Yine de Krabbendam, Steijn'ın takım arkadaşının hamlelerine sinirlenmesini anlayabiliyor. Feyenoord muhabiri, "Telstar'a karşı da iki kez tamamen boş pozisyondaydı. Topu yana bırakması yeterliydi ama vermedi" diyor. Bununla birlikte Hadj Moussa'nın bireysel yetenekleriyle sık sık fark yarattığını da vurguluyor.

Van der Gijp'a göre Steijn'ın Feyenoord'daki durumu ruh hâlini etkiliyor. Yorumcu, "Bence Steijn da biraz gergin. Transferinin ardından beklentileri çok yüksekti ve bunlar gerçekleşmedi" diyor. Krabbendam ise orta saha oyuncusuyla ilgili bu olumsuz gelişmeyi dikkat çekici buluyor; çünkü Steijn daha önce Feyenoord'da kaptanlık yapmış ve geçen yıl eylül ayında Hollanda Millî Takımı formasıyla Litvanya'ya karşı oynamıştı.