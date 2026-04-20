Van der Gijp, Hollandalı antrenörün davranışından şok oldu: "Bunu görmek oldukça üzücü"

René van der Gijp, Pazartesi günü yayınlanan KieftJansenEgmondGijp podcast'inde Arne Slot hakkında endişelerini dile getirdi. Dordrecht'li analiste göre, Liverpool teknik direktörü büyük bir baskı altında ve bu nedenle bazen tuhaf şeyler oluyor.

"Slot, bir Şampiyonlar Ligi maçı sırasında sahaya girip topu uzaklaştırmak için koşarsa, kulüp olarak 'Acaba her şey yolunda mı? Ve biraz baskıyı azaltmamız gerekmez mi?' diye düşünmek gerekir. Baskı yapmak yerine," diyor Van der Gijp, bazen kenarda stresli bir Slot gördüğünü belirtiyor. "Çünkü bunu izlemek oldukça üzücü."

"Ama baskı kulüpten gelmiyor. Baskı medyadan ve seyirciden geliyor. Ve sosyal medyadan," diyor sunucu Michel van Egmond, Van der Gijp'in analizine hemen bir yorum ekliyor. "Buna kim bir şey yapabilir? Kimse."

"Kulüp içinde şunu açıkça söyleyebilirsiniz: Dinleyin, Isak'tan 40 gol bekliyorduk. İki gol attı. Sezon öncesi vefat eden bir oyuncumuz var (Diogo Jota, ed.). Prensipte bu yıl geçen yıl bizim lehimize olan her şey aleyhimize işliyor," diyen Van der Gijp, Liverpool'un bu hayal kırıklığı yaratan sezon hakkında net bir açıklama yapmasını isterdi.

Rob Jansen de tartışmaya katılıyor: ''Bu seviyedeki bir kulüpte, bunu söyleyecek koçtan daha üstte kimse yoktur. Premier League seviyesinde, Arteta'lar ve Guardiola'lar gibi isimlerde, medyaya konuşan sadece menajerdir. CEO'yu veya genel müdürü konuşurken duymazsınız. Menajer bunu kabul etmez.''

"Manchester City'nin yönetimi olsaydım ve maç sırasında kendini kanayana kadar kaşıyacak bir antrenörüm olsaydı, onunla oturup 'artık sınırı aştın' derdim," diyerek Van der Gijp geçen sezon yaşanan bir olaya atıfta bulunuyor.