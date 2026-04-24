Van der Gijp, Hollanda milli takımına çağrılma olasılığı konusunda son derece alaycı

Bryan Linssen, kısa süre önce Hugo Borst tarafından Hollanda milli takımıyla ilişkilendirildi. René van der Gijp bunu pek de iyi bir fikir olarak görmüyor ve bunu KieftJansenEgmondGijp podcast’inde kendine özgü bir şekilde dile getiriyor.

Sunucu Michel van Egmond, Van der Gijp'e Linssen'in yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi gerekip gerekmediğini soruyor. Van der Gijp bu soruyu düşünmeye gerek duymuyor ve komik bir şekilde cevap veriyor.

"Ben Bryan Linssen'i götürürdüm. Ama o zaman onu, muhtemelen barınaktan alacakları o labrador, o yardımcı köpeğin üzerine oturturdum," diyor Van der Gijp, masadaki arkadaşlarını kahkahalara boğarak.

"Sevilsin diye. Ve onu gezdirmek, yıkamak, taramak, yemek ve su vermek için. Bunun için onu yanımda götürürdüm, evet," dedi Dordrecht'li son derece alaycı analist.

Borst, geçtiğimiz günlerde Algemeen Dagblad'da Linssen hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Köşe yazarı, NEC'li oyuncunun kafa vuruşları konusunda, kendisinden çok daha uzun boylu Ajax forveti Wout Weghorst'tan çok daha fazlasını sunabileceğini belirtti.

Linssen, geçtiğimiz günlerde ESPN'de milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın onu kadroya çağırma olasılığı hakkında şaka yaptı. "Sanırım Dünya Kupası tatilime denk geliyor, bu yüzden ideal değil. Tesadüfen geçen hafta iptal sigortası yaptırdım, ama bunun bu durum için geçerli olup olmadığını bilmiyorum. Hemen rezervasyon yaptıracağım."