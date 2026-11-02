Van der Gijp, Hollanda Milli Takımı’nda 39 kez forma giyen oyuncunun durumunu "üzücü" buluyor

René van der Gijp'in, Tijjani Reijnders'ın artık Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde oynamamasından üzüntü duyduğu pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp programında ortaya çıktı. Van der Gijp, Hollanda Milli Takımı formasını 39 kez giyen futbolcunun geçen yaz Al-Qadisya'yı seçmemesini tercih ederdi.

İddialı Al-Qadisya, birkaç ay önce Manchester City'den gelen orta saha oyuncusu için yaklaşık 60 milyon euro ödedi. Reijnders, burada dört yıllık sözleşmeye imza attı.

Reijnders, Al-Qadisya'da oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu, kulüpte çıktığı 14 maçta dokuz gol ve üç asist kaydetti. Geçen hafta 0-6 yenilen Al-Riyadh karşısında hat-trick yaptı.

Van der Gijp, orta saha oyuncusunun Manchester City'yi bırakıp Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gitmesini büyük bir kayıp olarak görüyor: "AC Milan-Inter maçını izliyorsun, o atmosferi görüyorsun. Sonra Tijjani Reijnders'ın boş statlarda oynadığını görüyorsun."

Yorumcu alaycı bir dille devam etti: "Gol sevincini yaşayabilirsin ama sana katılan kimse yok. Çünkü oradakiler, sanırım orada çalışan insanlar. Ücretsiz bilet alıyorlar; Vietnam'dan ve benzeri ülkelerden gelen insanlar. Bu üzücü değil mi?"

Sunucu Michel van Egmond söze girdi: "Her zaman, 'Kasayı dolduralım, sonra Avrupa'ya döneriz' diye düşünüyorlar. Ama bunun mümkün olup olmadığını merak ediyorum."

Reijnders, geçen sezon Manchester City macerasına iyi bir başlangıç yaptı. Pep Guardiola ona neredeyse her zaman ilk 11'de yer verdi, ancak orta saha oyuncusu İngiltere'de zamanla giderek daha sık yedek kulübesinde oturmaya başladı.