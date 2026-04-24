Van der Gijp, Frenkie de Jong’un FC Barcelona’daki en büyük eksikliğini ortaya koyuyor

René van der Gijp, Frenkie de Jong'un her zaman hayranı olmuştur; ancak bu orta saha oyuncusu, Katalan devinin bazı kulüp ikonlarının seviyesine (henüz) ulaşamamıştır. De Jong, Barcelona formasıyla şu ana kadar 293 maça çıkmış ve bu sayede en fazla maça çıkan Hollandalı oyuncu olmuştur. Eski rekor, 292 maçla Phillip Cocu'ya aitti.

"Onun ne kadar iyi oynadığını sık sık dile getirdik," diyor Van der Gijp, Vandaag Inside programında kontrolcü orta saha oyuncusu hakkındaki haberi başlatırken. "Ve son birkaç haftadır biraz daha az. Bu çok yazık."

"Çünkü Busquets, Xavi ve Iniesta gibi oyuncular bunu haftada üç kez yapıyordu. Bu hiç de abartılı bir şey değildi. Ama o harika bir futbolcu dostum, hadi ama," diyor Dordrecht'li analist, buna rağmen De Jong'u Barcelona formasıyla izlemekten büyük keyif aldığını vurguluyor.

Sunucu Wilfred Genee, De Jong'un kendi ifadesiyle "henüz yolun yarısında" olduğunu belirtiyor. "Zamanla en iyi Frenkie'yi görecek miyiz?" diye soruyor Van der Gijp'e. "Umalım. Eğer formda olursa."

Çarşamba akşamı öncesinde orta saha oyuncusu, Katalanlar adına 292 maç oynayan Cocu ile rekoru paylaşıyordu. Daha önce De Jong, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman (264), Patrick Kluivert (257) ve Michael Reiziger'i (255) de rekor listesinde geride bırakmıştı.

De Jong, oyuna girdiğinde ev sahibi taraftarlar tarafından coşkulu alkışlar, tezahüratlar ve ayakta alkışlarla karşılandı. Oyuna girdiği anda skor 1-0, FC Barcelona lehineydi. Hollandalı oyuncu Dani Olmo'nun yerine geçti ve Marcus Rashford ile birlikte son çeyrek saat için sahaya çıktı.