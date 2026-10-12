Van der Gijp, Feyenoord-AZ maçının 13. dakikasında Wouter Goes karşısında büyük şok yaşadı

René van der Gijp, cumartesi günü Wouter Goes'un bir hareketini şaşkınlıkla izledi. KieftJansenEgmondGijp programının daimi konuğu, AZ savunmacısının Feyenoord'un erken gelen ilk golünde koşu yarışını kaybettiğini gördü. Feyenoord maçı 2-0 kazandı.

Nacho Ferri'nin 1-0'lık golü öncesinde Goes, geriden gönderilen uzun topu Feyenoordlu forvete doğru kafayla uzaklaştırdı. Ardından Ferri ile girdiği koşu yarışını kaybetti ve ev sahibi ekibin öne geçişini izlemek zorunda kaldı.

"Goes'un koşuda geride kalışını görünce çok şaşırdım" diyen Van der Gijp, AZ savunmacısına ilişkin analizine böyle başladı. Masadaki diğer isim Wim Kieft, Goes'un yön değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Dordrechtli yorumcu ise "Ama yine de onun arkasından 15 metre koştu" diye karşılık verdi.

"Goes'un daha hızlı olduğunu sanıyordum. Kendi kendime şöyle düşündüm: En hızlı forvet olmayan birine koşuda geçiliyorsan bu biraz can sıkıcıdır" diyen Van der Gijp, Goes'un De Kuip'te yaşadığı talihsiz ana bir kez daha döndü.

"Bu aynı zamanda büyük bir saflık. Böyle bir topu sertçe geriye doğru kafayla göndermen gerekmez mi?" diye soran Kieft, "Son savunmacıysan. Dolayısıyla pek iyi olmadı" ifadelerini kullandı.

Goes, Oussama Targhalline'e sert bir müdahalede bulunduktan sonra yaşanan arbedeye neden oldu. Bu sırada Luciano Valente'yi boynundan tuttu. AZ'li oyuncu, birkaç dakika sonra yine Valente'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Savunmacı, uzatma dakikalarında Danny Makkelie tarafından ikinci sarı karttan kurtarıldı. Goes, Targhalline'e sert bir müdahalede daha bulundu ancak ikinci sarı kart çıkmadı.