Van der Gijp, Fas milli takımındaki takım arkadaşı Saibari hakkında övgü dolu sözler sarf etti: "Gerçekten harika oynadı!"

René van der Gijp, Dünya Kupası'nda şu ana kadar en iyi izlenimi Fas'ın bıraktığını düşünüyor. Vandaag Inside'ın analisti ve futbol yorumcusu, özellikle şimdiden çeşitli Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çeken 18 yaşındaki bir orta saha oyuncusundan oldukça etkilenmiş.

"O genç çocuktan gerçekten çok etkilendim. Savunmanın önünde oynuyordu," diyen Van der Gijp, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool tarafından keşfedilen Ayyoub Bouaddi'yi kastediyor. "Gerçekten harika oynadı."

"Altı ay önce Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynuyordu. Orada kaptanlık yapıyordu," diye ekliyor Dordrecht'li analist. Fransa doğumlu Bouaddi, Mayıs ayında Fas Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi ve şu ana kadar Brezilya ile 1-1 berabere kalan ülke için 4 milli maçta forma giydi.

Çok rağbet gören Bouaddi, 2029 ortasına kadar Lille OSC ile sözleşmeli ancak Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir transfer yapacağı görülüyor. Transfermarkt, onun için 50 milyon euroluk bir fiyat etiketi koyuyor.

Johan Derksen de Fas'tan etkilenmiş, ancak bir zayıf nokta da görüyor. ''Tıpkı Japonya'da olduğu gibi: futbol olarak rakibi aşamazlarsa, hava toplarında iyi olan güçlü bir oyuncuları yok. Fas tek bir kafa topu mücadelesini bile kazanamadı.''

Van der Gijp, Brezilya'ya karşı Saibari'nin attığı 0-1'lik golde Gabriel Magalhães'in rolünden şaşırdı. Ofansif orta saha oyuncusu, orta sahadan Brezilya kalesine doğru ilerleyebildi ve ardından soğukkanlılıkla golü tamamladı.

Son olarak Derksen, PSV'nin Saibari için en fazla 55 milyon euro ödemek isteyen Bayern Münih ile görüşmelerde bulunduğunu çok iyi anlıyor. "Çünkü Hollanda'da bunu ödeyebilecek bir kulüp yok."