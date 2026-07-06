Van der Gijp, Dünya Kupası'ndaki olay karşısında tamamen şaşkına döndü: "Biz ne yapıyoruz böyle?"

Johan Derksen ve René van der Gijp, FIFA’nın Amerikalı forvet Florin Balogun’a verilen kırmızı kartı ve bir maçlık cezasını şartlı cezaya çevirme kararından hoşnutsuz. İkili, Dünya Kupası sekizinci finalinde ABD’nin rakibi olan Belçika’ya karşı daha fazla dayanışma gösterilmesini ummuştu.

Balogun, Bosna-Hersek’e karşı oynanan maçta (2-0) sert bir faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüş ve Belçika maçında cezalı olacaktı. Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya yaptığı telefon görüşmesinin ardından, forvet oyuncusu futbol dünyasındaki pek çok kişinin büyük şaşkınlığına neden olarak yine de sahaya çıkma hakkını elde etti.

“UEFA’ya üye tüm ülkeler Belçika’ya destek vermeliydi. Ama şimdi dünyanın geri kalanı bunu normalmiş gibi davranıyor ve özellikle de Trump’ın deli olduğu söyleniyor. Bu çok kolay bir çıkış,” diyor Derksen, Vandaag Inside programında.

“Sadece şunu söylemeleri gerekirdi: Eğer durum böyle olacaksa, artık katılmayacağız,” diye ekliyor Van der Gijp. “O zaman uçağa atlar ve gidersin. Sadece Almanya ve İngiltere bile tavır alsaydı, bu zaten yeterli olurdu. Bunu nasıl haklı gösterebilirsiniz ki? Ne halt ediyoruz biz?”

Derksen, FIFA’ya karşı güçlü bir mesaj verilmesinin hayati önem taşıdığını düşünüyor. “Bunun maliyeti var, bunu ben de biliyorum. Ama Avrupa ülkeleri en azından seslerini duyurmalı.”

“Bunu kabul ederseniz, yakında Trump’ın yaptığı her şeyi kabul etmek zorunda kalırsınız. Hiçbir devlet başkanı bir spor müsabakasına müdahale etmemelidir,” diye iç geçiren Derksen, Belçika takımının öylece turnuvadan çekilemeyeceğini de anlıyor.

“Bir ülkeden turnuvadan çekilmesini isteyemezsiniz, ama en azından sesinizi duyurmalısınız,” diyerek Derksen sözlerini noktaladı.