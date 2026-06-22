Van der Gijp, Cruijff’in Ajax’taki kararı karşısında tamamen şaşkına döndü

Ajax’ın Oscar García ile şimdiden vedalaşması, “Vandaag Inside Oranje” programında büyük şaşkınlık yarattı. Özellikle René van der Gijp, teknik direktör Jordi Cruijff’in İspanyol teknik direktörü kovma kararına hayretler içinde.

“René, Cruijff’in hayalindeki İspanyol teknik direktörün şimdiden kapı dışarı edildiğini anlayabiliyor musun?” diye soruyor Johan Derksen masadaki arkadaşına. “Sanırım yeni teknik direktör kendi teknik ekibini de beraberinde getirmek istiyor.”

“Johan, bu olamaz ya?” diye yanıtlıyor çok şaşkın olan Van der Gijp. “García’yı aylar önce Ajax’ta gençlik yapısını ayağa kaldırması için getirmişlerdi. Gençlik takımında nihayet kazanma ve mücadele ruhu hakim olmalıydı. O da bunun için doğru adamdı. Şimdi ise ‘bunu sonlandırıyoruz’ diyorsun. Bunu hiç anlamıyorum.”

Derksen de Ajax yönetiminin aldığı kararlar konusunda sert bir yargıda bulunuyor. “Ajax’ın bu İspanyol yaklaşımına hiç inanmıyorum. Sadece İspanya’da bir ağı olan bir teknik direktör atamak saçmalık. Ajax artık tamamen İspanyollar tarafından yönetiliyor. Bu ne anlama geliyor?” diye yüksek sesle soruyor.

Cruijff, kısa süre önce Míchel’in Ajax’ın yeni baş antrenörü olarak atanmasını sağladı. Küme düşen Girona’dan gelen teknik direktör, Johan Cruijff ArenA’da 2028 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Ajax’tan ayrılan García, çok kısa sürede yeni bir işveren buldu. Pazartesi günü, İspanyol teknik adamın Polonya’nın Pogoń Szczecin takımında görevine devam edeceği açıklandı. Pogoń, geçen sezon ülkenin en üst liginde dokuzuncu sırada yer almıştı.